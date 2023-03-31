Євросоюз запровадить винятки із санкцій для гуманітарних цілей

Рада ЄС 31 березня оголосила, що забезпечить винятки із застосування санкцій, що накладаються ООН і Євросоюзом, для вирішення гуманітарних проблем.

"Рада прийняла рішення змінити кілька своїх актів, що стосуються обмежувальних заходів ЄС, з урахуванням резолюції 2664 (2022) Ради Безпеки ООН, яка передбачає гуманітарний виняток із заходів щодо заморожування активів у режимах санкцій ООН", – сказано в опублікованому в Брюсселі ЄС комюніке, передає Інтерфакс-Україна.

Гуманітарні винятки означають, що "деякі категорії гуманітарних суб'єктів, у тому числі програми ООН та неурядові організації, які беруть участь у планах гуманітарного реагування ООН, можуть здійснювати операції з включеними до (санкційного) переліку фізичними та юридичними особами без будь-якого попереднього дозволу, якщо метою є надання гуманітарної допомоги чи підтримка інших видів діяльності, які задовольняють основні потреби людини".

Рада ЄС пояснила, що це рішення завершує введення цього виключення до 14 режимів санкцій ООН, перенесених до законодавства Євросоюзу. При цьому виняток також поширюється на власні списки санкцій ЄС, що доповнюють розпорядження ООН.

"Це забезпечить чітку основу для операторів, оскільки вони зможуть скористатися гуманітарним винятком, не роблячи різниці між списками ЄС та ООН. Це рішення надсилає сильний сигнал гуманітарним та економічним операторам: санкції ЄС не заважають доставці гуманітарної допомоги", – заявили в Брюсселі.

На думку Ради ЄС, "це демонструє непохитну рішучість Євросоюзу уникати ненавмисних негативних наслідків санкцій для гуманітарної діяльності, а також важливість, яка надається повному дотриманню міжнародного права у санкційній політиці ЄС".