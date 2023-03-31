"Укрзалізниця" знизить плату за використання зерновозів

Філія вантажних перевезень UZ-Cargo "Укрзалізниці" переглянула в бік підвищення плату за використання більшості типів вагонів власного парку компанії на квітень 2023 року.

Як повідомили в "Укрзалізниці", плату за використання контрейлерних платформ "Укрзалізниці" у квітні збільшено до 2 650 грн на добу (без ПДВ), мінераловозів, у тому числі при перевезенні зернових вантажів – 1 800 грн, цистерн для перевезення харчової продукції – 1 500 грн, фітингових платформ – 1 450 грн, платформ-лісовозів – 510 грн, цементовозів, у тому числі при перевезенні зернових вантажів – 650 грн, автомобілевозів – 300 грн, передають Порти України.

Водночас добову вартість використання зерновозів зменшено до 4 050 грн, цистерн для перевезення СПГ – 1 550 грн, критих вагонів – 1 439 грн, думпкарів, хопер-дозаторів та спецвагонів для проїзду бригад супроводу з нумерацією на "1" – 300 грн.

Добова вартість використання цистерн у квітні залишиться незмінною – 5 100 грн, універсальних платформ – 4 100 грн на добу, піввагонів – 1 500 грн, вагонів-термосів – 250 грн, обкотишовозів – 150 грн.

Філія UZ-Cargo "Укрзалізниці" в січні 2021 року розробила план встановлення ринкових цін на використання вантажних вагонів з автоматичним коригуванням вартості на основі частки використання вагонного парку.