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Новини
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Україна отримала ще $1,8 мільярда від Канади

трюдо,зеленський

До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) кредиту на пільгових умовах.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надійшли за другою додатковою угодою через механізм адміністративного рахунку МВФ.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Як повідомлялося, Канада у 2023 фінансовому році збирається надати Україні ще один кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ). Відповідні кошти передбачені у проєкті бюджету, який уряд країни вніс на розгляд парламенту цього тижня.

Станом на початок лютого Канада вже надала на $5 млрд військової, гуманітарної і фінансової допомоги українцям.

Автор: 

Канада (498) кредит (3266) Мінфін (2916)


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Эх, гулять так гулять.
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31.03.2023 18:41 Відповісти
Для чиєї кишені цього разу?
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31.03.2023 18:59 Відповісти
Дякуємо! Одне просимо- контролюйте кожний цент. Зеля з Єрмаком не дрімають, крадуть все що можуть...
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31.03.2023 20:31 Відповісти
а сколько получит Украина ?
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31.03.2023 20:44 Відповісти
******** стопудово
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02.04.2023 07:44 Відповісти
Зелёные получили... а они не УКраина.
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02.04.2023 17:09 Відповісти

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