Україна отримала ще $1,8 мільярда від Канади

До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) кредиту на пільгових умовах.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надійшли за другою додатковою угодою через механізм адміністративного рахунку МВФ.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Як повідомлялося, Канада у 2023 фінансовому році збирається надати Україні ще один кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ). Відповідні кошти передбачені у проєкті бюджету, який уряд країни вніс на розгляд парламенту цього тижня.

Станом на початок лютого Канада вже надала на $5 млрд військової, гуманітарної і фінансової допомоги українцям.