Суд арештував ексдиректора з правових питань ДП "Антонов"

За клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6,71 млн грн застави колишньому директору з правових питань ДП "Антонов".

Як сказано в повідомленні САП, у разі внесення застави на особу буде покладено такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

"Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – нагадали в САП.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 10 березня повідомили про підозру у розтраті та пособництві у розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства та складання свідомо неправдивих документів колишнього директора з правових питань держпідприємства "Антонов" (Київ) та директора адвокатського об'єднання.

Слідством було встановлено, що в липні 2018 року адвокатське об'єднання в рамках договору про надання юридичних послуг зобов'язалося надати ДП "Антонов" послуги зі стягнення заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" (Київ) за депозитним договором загальним розміром понад 347 млн грн. У грудні того ж року держпідприємству "Антонов" від "Брокбізнесбанку" як часткове стягнення заборгованості було передано нежитлову будівлю у Києві вартістю понад 120 млн грн.

Згідно з укладеним договором та додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за юридичні послуги мала становити 5% вартості зазначеного переданого, але нереалізованого майна. Проте директор із правових питань "Антонова", перебуваючи у змові та за допомогою директора адвокатського об'єднання, погодив оплату послуг адвокатам у безпідставно завищеному розмірі – майже 10% оціночної вартості будівлі (переплата – близько 7 млн грн).

У травні 2021 року на виконання законів України та розпорядження Кабінету міністрів нежитлову будівлю було передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. При цьому на зазначену суму було списано боргові зобов'язання ДП "Антонов" перед державою.

Надалі директор з правових питань ДП "Антонов" за допомогою директора адвокатського об'єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг і дав дозвіл на додаткове перерахування коштів держпідприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг з передачі у сферу управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Указані дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП "Антонов" на суму понад 11 млн грн.

При цьому адвокатське об'єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов'язань ДП "Антонов" перед державою жодного стосунку не мало, а зазначене питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг.

Злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству збитків у сумі понад 18 млн грн.