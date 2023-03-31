В аптеках виник ажіотаж напередодні продажу рецептурних ліків за електронним рецептом, – ЗМІ

Відзавтра, з 1 квітня, рецептурні ліки продаватимуться як за електронним, так і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде.

"Починаючи з 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці ще й за електронним рецептом. Це зробить процес призначення більш простим та ефективним. Водночас в Україні паперові рецепти продовжать діяти щонайменше до закінчення військового стану", – повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає Інтерфакс-Україна.

Відомство нагадує, що відпуск рецептурних препаратів і раніше здійснювалася за призначенням лікаря, фактично додається лише можливість скористатися електронним рецептом.

"МОЗ не розширює і не змінює перелік рецептурних ліків", – підкреслили в МОЗ.

Водночас в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що лікарські засоби, які традиційно широко застосовують українці, будуть доступні лише за рецептом.

У соціальних мережах пацієнти повідомляють, що в аптеках "виникли величезні черги", "сайти аптек не працюють", "фармацевти до ладу нічого не знають".

При цьому пацієнти повідомляють, що до переліку препаратів, відпуск яких із 1 квітня буде можливим лише за рецептом, також потрапляють, зокрема, антибіотики, серцево-судинні та знеболювальні препарати.