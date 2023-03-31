Імпорт електроенергії в Україну впав у березні в 20 разів

Україна зменшила імпорт електроенергії у березні на 95%, порівняно з лютим місяцем, – до 7 тисяч МВт-год.

За підрахунками галузевого видання ExPro, зі Словаччини у березні було імпортовано майже 5,5 тисяч МВт-год, з Молдови – 1,5 тисяч МВт-год.

Порівняно з лютим, частка Словаччини у структурі імпорту зменшилась із 96% до 77,6%. Найбільші обсяги було імпортовано 11-12 березня та 25-26 березня.

Різке збільшення імпорту зі Словаччини 24-26 березня було спровоковане падінням цін на словацькому ринку. Зокрема, на спотовому ринку, за даними біржі Okte, ціна на електроенергію базового навантаження на 25 березня впала до 30,52 євро за МВт-год.

В цілому, імпорт електроенергії до України залишається на незначному рівні, оскільки в енергосистемі спостерігається профіцит протягом останнього місяця, потреби в додатковому ресурсі немає.

Серед компаній, які викуповують перетин для імпорту електроенергії зі Словаччини або Молдови – "Д.Трейдінг", "ЕРУ Трейдінг", "Нексттрейд", "НАП-Комʼюніті", "Артлекс-Груп" та інші.

За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", дозволена потужність для імпорту зі Словаччини протягом місяця становила 500 МВт, проте компанії не викуповували перетин в повному обсязі.

Як повідомлялося, обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини у лютому 2023 рокусклав майже 136,5 тисяч МВт-год, що в 2,18 рази більше за обсяги січня. Рекордних позначок імпорт досягав на початку місяця, 3-6 лютого, – близько 10-11 тис. МВт-год за добу. Середньозважена ціна за напрямом Словаччина-Україна склала $179,5 за МВт-год.

Також у лютому було поставлено 5,3 тис. МВт-год електроенергії з Молдови.