Продажі елітних автомобілів у Росії впали вдвічі через санкції

У січні-лютому 2023 року продажі нових люксових автомобілів у Росії впали на 53%.

За даними російського аналітичного агентства "Автостат", за два перші місяці в країні продано лише 56 екземплярів автомобілів елітних брендів, пише "Коммерсант".

До трійки найпопулярніших у багатих росіян марок увійшли Bentley (16 шт.), Rolls-Royce (13 шт.) та Lamborghini (10 шт.). Продажі інших брендів склали менше десятка автомобілів – Maserati (7 шт.), Aurus (5 шт.), Ferrari (4 шт.) та один Aston Martin.

Нагадаємо, з весни 2022 року офіційне постачання майже всіх преміальних автомобілів на російський ринок припинилося через санкції, запровадженні проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак влада країни дозволила завозити люксові авто через треті країни за схемою "сірого імпорту".