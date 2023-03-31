Польща рекордно збільшила імпорт палива через збільшення експорту в Україну

Імпорт палива в Польщу досяг рекордного рівня 2022 року

Як повідомила Польська організація нафтової промисловості та торгівлі (POPiHN) у своєму звіті, 2022 року Польща імпортувала майже 14 млн кубометрів палива, переважно дизпального й скрапленого газу, що приблизно на 1,2 млн кубометрів більше, ніж 2021 року, передає enkorr.

Cпоживання рідкого палива в Польщі 2022 року перевищило 37 млн кубометрів, що приблизно на 2 млн кубометрів перевищує показник 2021 року.

POPiHN зазначила, що більший імпорт палива 2022 року частково був результатом експорту палива з Польщі в Україну після повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року.

2022 року Польща також експортувала понад 2,6 млн кубометрів палива, що на 43% більше, ніж у попередньому році.