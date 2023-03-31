Україна хоче продовжити роботу місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС до повного звільнення станції

Україна зацікавлена в продовженні роботи місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС щонайменше до повного звільнення станції від російських загарбників.

"Україна дуже зацікавлена, щоб місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжувалась. По-перше, місія МАГАТЕ перебуває на АЕС на запрошення України. По-друге, таким чином українська сторона отримує дані про стан обладнання й систем, які є в розпорядженні МАГАТЕ на станції", – заявив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков під час брифінгу, передає Укрінформ.

Коріков зазначив, що перебування місії МАГАТЕ також створює певний тиск на загарбників, які не звикли працювати в умовах постійного моніторингу. За його словами, важливо, щоб МАГАТЕ перебувала на Запорізькій АЕС саме на умовах України.

"Україна зацікавлена в продовженні роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС щонайменше до повернення станції під контроль української влади", – наголосив Коріков.

Як повідомлялося, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Гроссі здійснив другий візит на окуповану Запорізьку АЕС. Його метою було побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.

Після візиту на ЗАЕС Гроссі заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована станція, значно збільшилася, і її більше неможливо захистити.