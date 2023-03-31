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Новини
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Чверть російських сімей мають борги, найбідніші витрачають на виплату кредитів 40% доходів, – ЦБ РФ

рубли

Чверть російських сімей минулого року мала борги, найчастіше це споживчі кредити в банках та за кредитними картками. При цьому середня сума боргу росіян становила в середині минулого року 140 тисяч рублів.

Про це свідчать дані проведеного центробанком Росії у квітні-серпні минулого року всеросійського обстеження домогосподарств, пише спеціалізоване видання Frank Media.

За даними ЦБ РФ, найбідніші домогосподарства, де щомісячний дохід члена сім'ї становив трохи більше 10 тисяч рублів, витрачали обслуговування кредитів до 40% свого бюджету.

Ті, чиї доходи на члена сім'ї становили від 60 тисяч рублів, витрачали на обслуговування зобов'язань трохи більше 25% доходу.

У середньому російські домогосподарства використовували близько 30% бюджету на оплату боргів, випливає з даних обстеження.

Найпоширенішими зобов'язаннями стали споживчі кредити: у їх наявності зізналися 10,5% респондентів. Ще 5,3% мали іпотечні кредити, 6,4% – кредитні картки. Автокредити виплачували 4% респондентів, борги приватним особам – 4,6% громадян. Ще у 0,6% респондентів були мікропозики.

Найбільші зобов'язання у росіян були за іпотекою: середній розмір боргу тут становив 937 900 рублів. Середній розмір автокредиту дорівнював 227 600 рублів, а споживчого кредиту – 100 тисяч рублів.

За кредитними картками респонденти в середньому були винні банкам 30 тисяч рублів, борги тих, хто користувався мікропозиками, склали 25 тисяч рублів.

Найменше росіяни позичали у знайомих: середній розмір зобов'язання перед приватною особою становив 9 тисяч рублів.

Автор: 

борг (1866) кредит (3266) кредитні картки (109) росія (14103)


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Да пусть там нах все на этой проклятой раССее передохнут! Кабыздохи -95% зоотечественников московии.
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31.03.2023 16:46 Відповісти
Так це наслідки реклами банків і тих небанківських установ, які дають кредити - візьми в борг і матимеш, що хочеш сьогодні.
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31.03.2023 17:01 Відповісти
Мокшандия - страна нищебродов.
За МКАДом унитазов в домах нет. Нужники...
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31.03.2023 17:16 Відповісти
Терпилы, это наше самое большое богатство…….это больше чем наш стабилизационный фонд.(Госдура , кремль)
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31.03.2023 17:28 Відповісти
Найбідніші мають кредити? Тоді це зовсім не бідність, треба працювати далі, щоб кацапислово «кредит» забули і просили їсти.
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31.03.2023 18:04 Відповісти
ауеть ось що турбує-москалі. А не хочете подивитися як наші старі люди по смітникам ходять чи може рівень безробіття серед молоді ?
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31.03.2023 18:53 Відповісти
Как там пели активисты управдома Швондера:
"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
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31.03.2023 19:48 Відповісти
Крєпітєсь московіти, далі буде 80, 90, 100 і т.д.
https://www.profinance.ru/charts/usdrub/la87 А сьогодні лише 77,516
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01.04.2023 03:19 Відповісти

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