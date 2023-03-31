Чверть російських сімей мають борги, найбідніші витрачають на виплату кредитів 40% доходів, – ЦБ РФ

Чверть російських сімей минулого року мала борги, найчастіше це споживчі кредити в банках та за кредитними картками. При цьому середня сума боргу росіян становила в середині минулого року 140 тисяч рублів.

Про це свідчать дані проведеного центробанком Росії у квітні-серпні минулого року всеросійського обстеження домогосподарств, пише спеціалізоване видання Frank Media.

За даними ЦБ РФ, найбідніші домогосподарства, де щомісячний дохід члена сім'ї становив трохи більше 10 тисяч рублів, витрачали обслуговування кредитів до 40% свого бюджету.

Ті, чиї доходи на члена сім'ї становили від 60 тисяч рублів, витрачали на обслуговування зобов'язань трохи більше 25% доходу.

У середньому російські домогосподарства використовували близько 30% бюджету на оплату боргів, випливає з даних обстеження.

Найпоширенішими зобов'язаннями стали споживчі кредити: у їх наявності зізналися 10,5% респондентів. Ще 5,3% мали іпотечні кредити, 6,4% – кредитні картки. Автокредити виплачували 4% респондентів, борги приватним особам – 4,6% громадян. Ще у 0,6% респондентів були мікропозики.

Найбільші зобов'язання у росіян були за іпотекою: середній розмір боргу тут становив 937 900 рублів. Середній розмір автокредиту дорівнював 227 600 рублів, а споживчого кредиту – 100 тисяч рублів.

За кредитними картками респонденти в середньому були винні банкам 30 тисяч рублів, борги тих, хто користувався мікропозиками, склали 25 тисяч рублів.

Найменше росіяни позичали у знайомих: середній розмір зобов'язання перед приватною особою становив 9 тисяч рублів.