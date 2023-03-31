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Новини
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"Метінвест" Ахметова оцінив збиток за рік повномасштабної війни у понад $2 мільярди

метинвест

Консолідований чистий збиток Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2022 році становив $2,19 млрд після прибутку у розмірі $4,76 млрд роком раніше.

Про це свідчать дані річного звіту групи, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до звіту, виручка впала майже в 2,2 раза – до $8,28 млрд з $18 млрд у 2021 році, а показник EBITDA – у 3,4 раза, до $1,77 млрд.

Уточнюється, що виручка металургійного сектора скоротилася в 2,5 раза – до $5,8 млрд, гірничодобувного сегмента – в 1,8 раза, до $3,47 млрд.

При цьому скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи знизилася в 11,1 раза, до $0,26 млрд, гірничодобувного сегмента – у 2,5 раза, до $1,45 млрд.

Операційний збиток "Метінвесту" за підсумками 2022 року склав $1,43 млрд проти прибутку $4,9 млрд у 2021 році.

З урахуванням списання вартості активів на $1,28 млрд і курсового збитку $1,15 млрд сукупний збиток групи за минулий рік досяг $4,1 млрд порівняно з сукупним прибутком у $5 млрд у 2021 році.

У балансі групи оцінка основних засобів знизилася майже в 2,7 раза – до $2,48 млрд, інвестицій у спільні та пов'язані підприємства – на 26,2%, до $1,18 млрд, запаси – на 40,9%, до $0,9 млрд, торгова та інша дебіторська заборгованість – на 29,1%, до $1,88 млрд.

Крім того, вільні кошти скоротилися в 3,3 раза – до $0,35 млрд, а сумарно активи групи за рік стали меншими на 45% і становили на 31 грудня минулого року $8,78 млрд.

Капітал "Метінвесту" впав у 2,8 раза, до $2,85 млн, проте зобов'язання скоротилися на 26,2%, до $5,92 млн, зокрема за короткостроковими кредитами на кінець року вони становили $0,27 млрд, за довгостроковими – $1,8 млрд.

Зазначається, що кількість працівників за рік скоротилася з 87 тис. до 74 тис.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.

Автор: 

Ахметов (1606) збитки (1123) збиток (42) Метінвест (748)


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А надо было в 2014 не гудеть, а на донбассе вылезшую шваль прижать вовремя, как в Днепре, и ничего бы не случилось.
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31.03.2023 16:40 Відповісти
Так это не федерастия оккупировала Донбасс, а "вылезшая шваль!"?
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31.03.2023 19:18 Відповісти
мова про те, що якби Ахметов включився як беня в Дніпрі, то не було б ніякого "народу Донбасу"
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01.04.2023 19:42 Відповісти
Так теперь получается что Бамбас бомбить можно и обязательно нужно?
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31.03.2023 18:32 Відповісти
Yak, prykro !!!! Treba pozhality gudka, 4y yak?
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31.03.2023 19:42 Відповісти
сколько крови выпела ахметовская гнида с его православной *****! а сколько еще горя они сделают!!! мало им было все предприятия украсть всю власть захватить и сделать своего полудурка даунбасского презом который настолько тупой что просил ввести войска свинособак в свой же дом. Довольный гандон ???? превзошел канибала леопольда???
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31.03.2023 19:46 Відповісти
оно позовна компенсацию готовит
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01.04.2023 02:49 Відповісти
якось до сріки збитки бандіта ахмєтова. хоча у рудого уй.бка збитків не може бути, бо все що у цього пдораса є-все вкрадене.
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01.04.2023 15:56 Відповісти

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