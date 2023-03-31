"Метінвест" Ахметова оцінив збиток за рік повномасштабної війни у понад $2 мільярди

Консолідований чистий збиток Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2022 році становив $2,19 млрд після прибутку у розмірі $4,76 млрд роком раніше.

Про це свідчать дані річного звіту групи, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до звіту, виручка впала майже в 2,2 раза – до $8,28 млрд з $18 млрд у 2021 році, а показник EBITDA – у 3,4 раза, до $1,77 млрд.



Уточнюється, що виручка металургійного сектора скоротилася в 2,5 раза – до $5,8 млрд, гірничодобувного сегмента – в 1,8 раза, до $3,47 млрд.



При цьому скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи знизилася в 11,1 раза, до $0,26 млрд, гірничодобувного сегмента – у 2,5 раза, до $1,45 млрд.



Операційний збиток "Метінвесту" за підсумками 2022 року склав $1,43 млрд проти прибутку $4,9 млрд у 2021 році.



З урахуванням списання вартості активів на $1,28 млрд і курсового збитку $1,15 млрд сукупний збиток групи за минулий рік досяг $4,1 млрд порівняно з сукупним прибутком у $5 млрд у 2021 році.



У балансі групи оцінка основних засобів знизилася майже в 2,7 раза – до $2,48 млрд, інвестицій у спільні та пов'язані підприємства – на 26,2%, до $1,18 млрд, запаси – на 40,9%, до $0,9 млрд, торгова та інша дебіторська заборгованість – на 29,1%, до $1,88 млрд.



Крім того, вільні кошти скоротилися в 3,3 раза – до $0,35 млрд, а сумарно активи групи за рік стали меншими на 45% і становили на 31 грудня минулого року $8,78 млрд.



Капітал "Метінвесту" впав у 2,8 раза, до $2,85 млн, проте зобов'язання скоротилися на 26,2%, до $5,92 млн, зокрема за короткостроковими кредитами на кінець року вони становили $0,27 млрд, за довгостроковими – $1,8 млрд.



Зазначається, що кількість працівників за рік скоротилася з 87 тис. до 74 тис.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.