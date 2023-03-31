Світовий банк дозволив перенаправити $130 мільйонів на пільгові кредити для українських аграріїв

Світовий банк (СБ) у рамках відкритої в 2019 році програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України" із загальним обсягом фінансування $200 млн дозволив використати $132 млн, що залишилися, на поліпшення доступу аграріїв до фінансування через програми "5-7-9%" та часткового гарантування кредитів для малих фермерських господарств і підтримки садівництва.

Про це повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі, передає Інтерфакс-Україна.

"СБ працює з міжнародними партнерами, щоб швидко допомогти уряду у відновленні сільського господарства, надаючи пріоритет програмам, які насамперед підтримуватимуть ліквідність протягом наступного виробничого сезону (включаючи часткове гарантування кредитів), садівництво для забезпечення продовольчої безпеки та ефективне управління іригаційним водопостачанням", – зазначив регіональний директор банку.

Очікується, що реструктурована програма доповнить діяльність ООН, ЄС та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку відновлення агросектору України.

Зокрема, вона зробить свій внесок до Ініціативи зі сталого розвитку сільського господарства в Україні, запущеної USAID на початку серпня 2022 року, метою якої є мобілізація фінансування у розмірі $250 млн.

За даними на сайті банку, востаннє СБ виділив Україні $31 млн за цією програмою у квітні 2022 року.

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Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів вніс зміни до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" з метою їх оптимізації в умовах воєнного стану. Зокрема, продовжено програму пільгових кредитів для сільсьгоспвиробників, але скасовано можливість отримання кредитів під 0% річних.

При цьому видатки державного бюджету на компенсацію ставок за кредитами для бізнесу за програмою "5-7-9%" у 2022 році зросли до 9 мільярдів гривень замість запланованих 3 млрд грн. У держбюджеті на 2023 рік на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено понад 16 млрд гривень.