Борг населення за комуналку зріс за рік на 40 мільярдів, – міністерство

Заборгованість українців за комуналку у 2022 році зріс орієнтовно на 40,5 млрд гривень.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, уточнивши, що фактична сума заборгованості вища, оскільки через війну точні дані оцінити поки що неможливо, пише "Слово і діло".

У міністерстві пояснили , що до повномасштабної війни дані щодо боргів населення за комуналку надавав Держстату, але після введення воєнного стану інформація перестала публікуватися. Тепер міністерство самостійно моніторить заборгованість населення за комуналку, але у перші місяці війни це було складно, тому інформація має "фрагментарний характер".

"Крім того, враховуючи, що послуга з управління багатоквартирним будинком не є регульованою, моніторинг цін та заборгованості населення здійснюється за окремими (найбільшими) суб'єктами господарювання, тому надана інформація є репрезентативною вибіркою та не відображає загальний обсяг заборгованості по Україні", – додали у міністерстві.

Таким чином, за наявними даними, станом на 1 січня 2023 року борг зріс на 40,45 млрдг ривень – без урахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Тобто фактична сума заборгованості набагато вища.

Сума заборгованості включає:

28,35 млрд гривень боргу за постачання тепла та гарячої води;

7,09 млрд гривень – за централізоване водопостачання та водовідведення;

1,38 млрд гривень – за поводження з відходами;

3,64 млрд гривень – за управління багатоквартирним будинком.

Як повідомлялося, за даними Держстату, заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги станом на кінець 2021 року становила 81,6 млрд грн.

Станом на кінець 2021 року заборгованість населення становила:

зі сплати за постачання та розподіл природного газу – 33,8 млрд грн;

за постачання теплової енергії та гарячої води – 26,6 млрд грн;

за постачання та розподіл електричної енергії – 7,7 млрд грн;

за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд грн;

за управління багатоквартирним будинком – 5,6 млрд грн;

за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,3 млрд грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками 2020 року становила 67,5 млрд грн (без урахування електроенергії).

Нагадаємо, Верховна Рада на період дії воєнного стану заборонила примусове стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.