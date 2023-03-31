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Росія атакувала дроном філію "Укргазвидобування" на Харківщині

газ

Унаслідок влучання ворожого безпілотника, 30 березня у селищі Донець Харківській області були зруйновані об’єкти "Укргазвидобування".

Про це повідомили в медіацентрі Міністерства оборони.

Так, було частково зруйновано чотири адміністративні будівлі на території установок комплексної підготовки газу.

Також двоє людей отримали поранення.

Водночас у Харкові внаслідок ракетного удару пошкодження отримала газова стаціонарна цистерна АЗС "Укргазвидобування".

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обстріл (84) Харківщина (262) Укргазвидобування (931)


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