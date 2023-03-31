Нацкомісія підвищила "зелений тариф" для виробників електроенергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила "зелені" тарифи на другий квартал 2023 року для всіх видів генерації з відновлюваних джерел для розрахунків у гривні на 1,08% через зростання курсу євро.

Відповідні постанови регулятор ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наприклад, якщо на перший квартал "зелений" тариф для однієї з категорій промислових СЕС становив 4,94 грн/кВт-год, то другого кварталу він становитиме 4,99 грн/кВт-ч (без ПДВ).

Відповідно до обґрунтування проєктів постанов, "зелені" тарифи на електроенергію встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро, визначеного за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання НКРЕКП у поточному кварталі.

У результаті до розрахунків прийнято середній офіційний курс гривні до євро за період з 1 по 30 березня 2023 року на рівні 3904,85 грн за 100 євро, що на 1,08% більше, ніж у першому кварталі – 3863,03 грн за 100 євро.

Як повідомлялося, "зелений" тариф на перший квартал поточного року, порівняно з останнім кварталом 2022 року, зріс на 6%. "Зелені" тарифи закріплені у євро, але розрахунки здійснюються у гривні, для чого за НКРЕКП закріплені повноваження перераховувати їх щокварталу залежно від курсу валют.