Нацкомісія підвищила тарифи обленерго у прифронтових областях

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи для операторів систем розподілу ("обленерго"), що працюють в прифронтових регіонах на квітень 2023 року.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора 30 березня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Тарифи на квітень підвищено для "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "Херсонобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганського енергетичного обʼєднання" та ДП "Регіональні електричні мережі".

Щодо тарифів на розподіл для інших компаній – чинний розмір тарифу подовжено ще на місяць, до кінця квітня 2023 року.

"Ми очікуємо від Кабміну нового ПСО з 1 травня 2023 року. Тому я би пропонував всі тарифи для операторів систем розподілу. А далі побачимо нові параметри ПСО і будемо вже приймати рішення далі. Пропонуємо тарифи "неприфронтових" затвердити на діючому рівні, а для "прифронтових" – переглянути, тому що ми їх не переглядали з початку року. І також я вважаю неправильним включати будь-які дельти компенсацій цього року, ми маємо це робити за результатами року після відповідних перевірок. Те саме стосується і постачальників універсальних послуг", – запропонував член НКРЕКП Валерій Тарасюк.

"Це був би крок на зустріч споживачам, які знаходяться в прифронтових регіонах", – додав Тарасюк.

Таким чином, тарифи для прифронтових операторів систем розподілу у квітні в середньому зростуть на 17% (для 1-го класу напруги) та на 12% (для 2-го класу напруги).

Читайте також: Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на перший квартал 2023 року

Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 30 квітня.

При цьому уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

За даними НКРЕКП, розглядається декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення, воно може бути розбите на кілька етапів.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.