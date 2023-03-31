В Україні припинили трансляцію телеканалів Viasat

Українські телепровайдери з 31 березня припинили транслювати телеканали Viasat World Limited. Раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення виявила у компанії та пов’язаної з нею ТОВ "Віасат Україна" зв’язок із Росією.

Як повідомляють у пресслужбі провайдера Viasat, йдеться про такі канали, як TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Comedy, ViP Megahit, Epic Drama, Viasat History, Explore та Nature.

"Відповідно до рішень Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення ...указані телеканали не включені до переліку дозволених для ретрансляції на території України. Тому зазначені канали будуть вилучені з пакетів Viasat, а також з тарифних планів усіх національних телепровайдерів, починаючи з 31 березня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Про відключення телеканалів також повідомили провайдери Megogo, Volia та Triolan.

Раніше у Нацраді з’ясували, що Viasat World Limited є дочірньою компанією Sabiero Holdings Limited, яка утворена на Кіпрі.

Відповідно до річного фінансового звіту, поданого компанією в 2021 році, серед власників Sabiero є Олексій Кроль – генеральний директор московського ТОВ "Синерджи".

Водночас "Синерджи" виконує функції холдингової компанії, яка володіє корпоративними правами групи російських юридичних осіб Viasat, які ведуть мовлення каналів групи Viasat та онлайн-платформи VIJU на території РФ.

До складу учасників "Синержи" станом на березень входять Sabiero Holdings Limited (20%) та АО "Национальная медиа группа" (80%).

Остання з 19 жовтня 2022 року перебуває під санкціями РНБО. Головою ради директорів "НМГ" є пов'язана з Володимиром Путіним колишня гімнастка Аліна Кабаєва.