Путін вперше приховав від росіян декларацію про власні доходи

Російський президент Владімір Путін та співробітники його адміністрації здали декларації про доходи, проте цього року публікувати такі документи не будуть.

Про це повідомив речник Кремля Дмітрій Пєсков, передає РБК.

Прес-секретар Путіна сказав, що цього року публікація таких документів "не передбачається".

Кремль публікував декларації про доходи Путіна з 2008 року, коли російських посадовців зобов'язали декларувати доходи, майно та зобов'язання майнового характеру, згідно із законом "Про протидію корупції".

За даними оприлюднених раніше декларації, у 2021 році Путін заробив 10,2 млн рублів, офіційно йому належать дві квартири (площею 77 та 153,7 кв. м), гараж, гаражне місце, а також автомобілі ГАЗ-21М та "Нива". Загалом з 2008 року дані в декларації Путіна майже не змінювалися, лише у 2017 році він задекларував рекордний дохід у розмірі 18,7 млн рублів, продавши земельну ділянку площею 1,5 тис. кв м. Водночас Путіну належить низка елітних резиденцій та яхт, які оформлені на підставних власників.

У Росії 1 березня набрав чинності закон, який дозволив не оприлюднювати декларації депутатів Держдуми та законодавчих органів регіонів, а також членів Ради Федерації. У Кремлі пояснювали ініціативу тим, що умови воєнного вторгнення в Україну "вносять свою специфіку".

Як повідомлялося, Верховна Рада України також призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу.