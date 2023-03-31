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Новини
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Путін вперше приховав від росіян декларацію про власні доходи

путін

Російський президент Владімір Путін та співробітники його адміністрації здали декларації про доходи, проте цього року публікувати такі документи не будуть.

Про це повідомив речник Кремля Дмітрій Пєсков, передає РБК.

Прес-секретар Путіна сказав, що цього року публікація таких документів "не передбачається".

Кремль публікував декларації про доходи Путіна з 2008 року, коли російських посадовців зобов'язали декларувати доходи, майно та зобов'язання майнового характеру, згідно із законом "Про протидію корупції".

За даними оприлюднених раніше декларації, у 2021 році Путін заробив 10,2 млн рублів, офіційно йому належать дві квартири (площею 77 та 153,7 кв. м), гараж, гаражне місце, а також автомобілі ГАЗ-21М та "Нива". Загалом з 2008 року дані в декларації Путіна майже не змінювалися, лише у 2017 році він задекларував рекордний дохід у розмірі 18,7 млн рублів, продавши земельну ділянку площею 1,5 тис. кв м. Водночас Путіну належить низка елітних резиденцій та яхт, які оформлені на підставних власників.

У Росії 1 березня набрав чинності закон, який дозволив не оприлюднювати декларації депутатів Держдуми та законодавчих органів регіонів, а також членів Ради Федерації. У Кремлі пояснювали ініціативу тим, що умови воєнного вторгнення в Україну "вносять свою специфіку".

Як повідомлялося, Верховна Рада України також призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу.

Автор: 

декларація (539) Пєсков (46) путін (1045) електронне декларування (456)


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Топ коментарі
+6
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31.03.2023 15:26
+4
Просто доходы то подупали, уже особо и не похвастаешься... не то что раньше
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31.03.2023 14:51
+3
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31.03.2023 14:51
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Доходів треба лікувати токами...
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31.03.2023 14:36 Відповісти
Не ну реально сегодня случаем не 1апреля!?ах да завтра!да когда вааще это чьмоГнилое какую правду говорило и скажет?
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31.03.2023 14:38 Відповісти
Просто доходы то подупали, уже особо и не похвастаешься... не то что раньше
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31.03.2023 14:51 Відповісти
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31.03.2023 15:58 Відповісти
То він просто думає декларацію якого зі своїх двійників потрібно опублікувати!
А може залишився лише двійник, якому нічого декларувати?
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31.03.2023 14:43 Відповісти
шо даже прицеп степок спрятал?
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31.03.2023 14:51 Відповісти
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31.03.2023 14:51 Відповісти
Схоже- на " коку" присів...
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31.03.2023 19:12 Відповісти
А що приховувати, і так всі знають - там газ 24 і причеп "степок")
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31.03.2023 15:00 Відповісти
Всьо, всьо нажито чєстним трудом, ***...
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31.03.2023 15:19 Відповісти
Який жах 😱😱😱
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31.03.2023 15:22 Відповісти
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31.03.2023 15:26 Відповісти
Старик Кабаев нас похерил и в гроб сходя благословил…. Почти по Пушкину, да русня
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31.03.2023 15:27 Відповісти
Ну що за брехня!!
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31.03.2023 16:01 Відповісти
можна подумати, що ті декларації буди правдиві
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31.03.2023 17:37 Відповісти
Наприкінці лютого The Project оприлюднив велике розслідування щодо майна Кабаєвої та її стосунків з Путіним. Кабаєва, яка займає пост голови ради директорів Національної медіагрупи, через муляжі володіє нерухомістю вартістю близько 120 мільйонів доларів, включаючи будинок на території резиденції Путіна на Валдаї, з'ясував "Проект". Всього видання нарахувало понад 20 об'єктів нерухомості в Москві, Сочі і Валдаї.

Кабаєву називають матір'ю дітей Путіна. У 2022 році The Wall Street Journal писав, що, за даними американської розвідки, колишня гімнастка народила Путіну "щонайменше трьох дітей".

У січні 2023 року Академія художньої гімнастики Аліни Кабаєвої безкоштовно отримала від структур Газпрому будівлю з кадастровою вартістю 2,2 млрд рублів, розташоване на першій федеральній території в Росії - Сіріус. Про це йдеться в розслідуванні Telegram-каналу "Ми можемо пояснити", опублікованому в п'ятницю, 31 березня.
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31.03.2023 22:10 Відповісти
а з чого взяли що попередні декларації були правдиві? а коли так, то нічого не змінилося, раніше повідомляли неправду, а тепер взагалі вирішили нічого не повідомляти.
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31.03.2023 23:25 Відповісти
Наші уроди копіюють кацапів. У всьому
Хто б сумнівався...
Законодавство ідентичне, що і на парашці
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01.04.2023 07:37 Відповісти
Наши и российские парламентарии слились в коррупционном экстазе!
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01.04.2023 11:13 Відповісти
Вот в этом ГАЗ-21 тебя и похоронят, кремлевский карлик, на заднем сидении...
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01.04.2023 13:32 Відповісти

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