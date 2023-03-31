Американська Kraft Heinz продає частину бізнесу в Росії

Американська корпорація Kraft Heinz продасть бізнес із виробництва дитячого харчування в Росії.

Покупцем стане російська група "Чорноголовка", яка активно скуповує активи іноземних компаній у сфері виробництва продуктів харчування, які йдуть з Росії, пише "Коммерсант".

До периметру угоди увійдуть підприємства в Георгіївську та Іваново, а також бренди "Умница" та "Сами с усами". Крім того, на нетривалий період йому перейдуть права на бренд Heinz Baby.

За даними джерел газети, Kraft Heinz оцінювала цей бізнес у 2,5-3 млрд рублів. Один із співрозмовників газети зазначив, що з оцінкою ще має погодитися урядова комісія.

Після завершення угоди Kraft Heinz планує зосередитися на розвитку основного бізнесу – з виробництва кетчупів та соусів, їх продовжить випускати завод у Ленінградській області, а також продавати продукти під брендами Heinz та "Пікадор" у Росії та країнах ближнього зарубіжжя.

Американська Kraft Heinz створена у 2015 році в результаті злиття Heinz та Kraft Foods. Її найбільший акціонер – інвестфонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. У портфель брендів входять марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House та інші. Глобальний виторг у 2022 році – понад $26 млрд.