Єврокомісія пропонує зберегти граничні ціни на російську нафту на рівні $60 за барель, – Bloomberg

Обмеження цін на російську нафту поки що не буде переглядатись і лишиться на рівні $60 за барель.

Про це повідомили чиновники Європейської комісії послам країн-членів ЄС, пише Bloomberg.

У Європейській комісії наголосили, що таке обмеження ціни виявилося ефективним та не зашкодило ринку.



За словами джерел агентства, наразі більшість країн "Великої сімки" не бажають переглядати чинні обмеження.



У звіті Міжнародного енергетичного агентства, на основі якого мали переглядатися обмеження, , наголошується, що механізм досяг своїх цілей: доходи Москви зменшилися, а світові ціни на нафту утрималися від різкого зростання.

Як повідомлялося, з 5 грудня 2022 року Євросоюз у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України ввів стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель одночасно з ембарго на постачання російської нафти до європейських країн.

Аналогічну заборону встановили країни G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) та Австралія.