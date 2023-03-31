Єврокомісія пропонує зберегти граничні ціни на російську нафту на рівні $60 за барель, – Bloomberg
Обмеження цін на російську нафту поки що не буде переглядатись і лишиться на рівні $60 за барель.
Про це повідомили чиновники Європейської комісії послам країн-членів ЄС, пише Bloomberg.
У Європейській комісії наголосили, що таке обмеження ціни виявилося ефективним та не зашкодило ринку.
За словами джерел агентства, наразі більшість країн "Великої сімки" не бажають переглядати чинні обмеження.
У звіті Міжнародного енергетичного агентства, на основі якого мали переглядатися обмеження, , наголошується, що механізм досяг своїх цілей: доходи Москви зменшилися, а світові ціни на нафту утрималися від різкого зростання.
Як повідомлялося, з 5 грудня 2022 року Євросоюз у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України ввів стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель одночасно з ембарго на постачання російської нафти до європейських країн.
Аналогічну заборону встановили країни G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) та Австралія.
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