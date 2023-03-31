Великі мережі АЗС продовжили знижувати ціни на бензин та дизпаливо

Упродовж тижня, із 24 до 31 березня, у роздробі продовжило дешевшати паливо. Дизпальне в середньому скинуло 75 копійок – до 47,22 грн/л, А-95 і А-95+ здешевшали на 20 і 13 копійок, до 47,01 грн/л і 49,01 грн/л відповідно.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Державна "Укрнафта" зменшила ціну на звичайний А-95 на 50 копійок – до 45 грн/л, на преміум А-95 – на 50 копійок, до 46 грн/л, і на дизпальне – на 1 гривню, до 45,5 грн/л.

На АЗС ОККО й WOG дизпальне втратило гривню на літрі – до 48,99 грн/л. Також на 1 гривню здешевшало дизпаливо на станціях Shell, SOCAR, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo, Mango, VostokGaz і Neftek.

Відкоригували вартість пального у бік зменшення на 0,2-1,5 грн/л й Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis та інші мережі.