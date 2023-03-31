Ще один світовий агротрейдер розглядає можливість виходу з Росії

Компанія Archer-Daniels-Midland Co. розглядає варіанти виходу зі своїх основних російських операцій. У такий спосіб вона може поповнити список західних трейдерів сільськогосподарської продукції, які відмовляються від роботи в Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.



Так, ADM переглядає свою 50%-ву частку в спільному підприємстві з російським партнером Aston. Підприємство, запущене в 2018 році, переробляє кукурудзу для виробництва підсолоджувачів і крохмалю для російської харчової промисловості та виробництва напоїв.



Можливий крок ADM пов’язаний із тим, що конкуренти Cargill і Viterra, два найбільші західні експортери російського зерна, виходять з ринку. Це дасть місцевим компаніям і Москві більше контролю над величезними продовольчими ресурсами країни.



Хоча російський бізнес ADM в країні дуже обмежений і здебільшого зосереджений на виробництві підсолоджувачів, там також присутній підрозділ компанії Wild Flavors, який виробляє ароматизатори та барвники для харчової промисловості та виробництва напоїв.



"Ситуація в Росії залишається нестабільною, і ми продовжуватимемо постійно відстежувати та оцінювати нашу обмежену діяльність там", – сказала речниця ADM у заяві Bloomberg, відмовившись від подальших коментарів. "Звичайно, ми продовжуватимемо дотримуватися всіх санкцій США, законів і правил".



Російські сільськогосподарські культури не підпадають під санкції. Але потоки можуть бути ускладнені обмеженнями для російських банків і державних компаній.



Минулого року ADM заявила, що скоротила свою діяльність у Росії.

Як повідомлялося, напередодні американська компанія Cargill, один із найбільших постачальників зерна у світі, оголосила про припинення експорту російського зерна з наступного маркетингового року, який почнеться 1 липня 2023 року.

Слідом за ній світовий зернотрейдер Viterra також офіційно повідомив, що з 1 липня цього року припиняє експорт російського зерна.