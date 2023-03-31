Австралія запровадила нові санкції проти російських чиновників

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти російських чиновників. Зокрема, під заборону на в’їзд потрапили сім чиновників в анексованому Росією Криму.

Про це пише AAP.

Зазначається, що ці росіяни обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону – окупованому Севастополі.



Серед російських чиновників, які потрапили під обмеження, так званий губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії, а також члени законодавчих зборів.



Загалом Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.