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Австралія запровадила нові санкції проти російських чиновників

австралія

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти російських чиновників. Зокрема, під заборону на в’їзд потрапили сім чиновників в анексованому Росією Криму.

Про це пише AAP.

Зазначається, що ці росіяни обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону – окупованому Севастополі.

Серед російських чиновників, які потрапили під обмеження, так званий губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії, а також члени законодавчих зборів.

Загалом Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Австралія (122) Крим (1066) росія (14103) санкції (4346)


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