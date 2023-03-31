Virgin Orbit мільярдера Бренсона звільнить 85% працівників

Компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона заявила, що звільнить 85% персоналу через те, що не зможе забезпечити нові інвестиції.

Як повідомляє ВВС, звільнення зачепить приблизно 675 працівників.

Крім того, за даними ЗМІ, компанія може припинити свою діяльність "в осяжному майбутньому".

У Virgin Orbit заявили, що виплати звільненому персоналу та інші витрати становитимуть близько $15 млн.

Після появи цієї новини акції компанії впали більш ніж на 44% на торгах у Нью-Йорку.

Як повідомлялося, у січні Virgin Orbit не змогла здійснити перший запуск супутників з території Великої Британії.