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Українські аграрії розпочали посівну у всіх регіонах

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Станом на 31 березня до сівби ярих культур на контрольованій Україною території приступили всі області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Так, всіма категоріями господарств посіяно 500 тис. гектарів зернових та зернобобових культур з яких: ярої пшениці – 107,7 тис. га, ярого ячменю – 307,4 тис. га, гороху – 57,7 тис. га, вівса – 26,4 тис. га.

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини – 94,7 тис. га, Вінниччини – 74,3 га та Хмельниччини – 60,8 га.

За минулий тиждень всього посіяно 207 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах аграрії Тернопільщини – 27,1 тис. га.

Водночас до сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини. На першому місці Вінницька область – 15,3 тис. га.

До сівби соняшника також приступили аграрії Одещини, Хмельниччини та Буковини.

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аграрії (1304) Мінагрополітики (1355) посівна (85)


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