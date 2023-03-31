ВАКС дозволив заочне слідство стосовно Бахматюка у справі про хабар Насірову

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на спеціальне розслідування (in absentia) щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого підозрюють в наданні 722 млн грн хабаря ексголові ДФС України та його раднику.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Рішення про спеціальне досудове розслідування дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

"Протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Як нагадали в САП, 7 березня Бахматюк заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Сам Бахматюк назвав рішення суду про свій заочний арешт порушенням міжнародного права та спробою "звинуватити хоч у чомусь".

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.