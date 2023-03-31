Голову Житомирської митниці викрили на вимаганні хабарів, її відсторонили (оновлено)

Служба безпеки викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До оборудок причетне керівництво установи, яке систематично вимагало хабарі від місцевих бізнесменів.

Як повідомляє пресцентр СБУ, організаторкою схеми є начальниця Житомирської митниці.

За даними сліжства, посадовиця також залучила одного з начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

"Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари. В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували два факти отримання хабарів. Начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано "на гарячому" під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Згодом Державна митна служба повідомила про початок дисциплінарного провадження щодо працівників Житомирської митниці, наразі їх усунули від виконання обов’язків.

Начальницею Житомирської митниці є Ільїнська Ольга Анатоліївна.