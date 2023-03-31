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Новини
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ВАКС оголосив в розшук нардепа Шахова

шахов

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 31 березня оголосила в розшук чинного народного депутата, який переховується від суду. Його обвинувачують у недекларуванні майна на 88 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що указаний нардеп неодноразово без поважних причин не з’являвся на судові засідання.

Зокрема, 22 листопада 2022 року ВАКС зобов’язував підозрюваного сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було ухвалено 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн.

Проте 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання, і суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду.

"Разом з тим, нардеп ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного нардепа у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку", – наголосили в САП.

Правоохоронці не називають імені народного депутата, водночас, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Шахова. 

Як повідомлялося, раніше Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що нардеп із групи "Довіра" Сергій Шахов не вказав у декларації за 2020 рік численне майно, оформлене на його цивільну дружину.

Під час перевірки виявилося, що Інна Журба володіє 12 земельними ділянками у Київській області, але інформація про це не була відображена у декларації.

Нардеп також не задекларував два будинки в селі Романків Обухівського району Київської області площею 616 кв. м та 1330 кв. м, які належать Інні Журбі з 2010 та 2017 року відповідно. У матеріалах перевірки зазначається й інша нерухомість Інни Журби, яка не була відображена у декларації Шахова: 8 квартир в Києві, які належать Журбі з травня 2020 року, будинок в місті Луганськ площею 56 кв. м та 14 земельних ділянок у Васильківському районі Київської області.

Також НАЗК констатувало, що Сергій Шахов не задекларував два автомобілі – Mersedes-Benz GL 450 2015 року випуску та Land Rover Autobiography 2013 року випуску, які належать Інні Журбі. Також не були відображені у декларації і корпоративні права Інни Журби на ТОВ "Центр да Вінчі" вартістю 10,66 млн грн та її доходи від підприємницької діяльності (1,8 млн грн) та від продажу нерухомого майна (9,98 млн грн).

Автор: 

розшук (125) Антикорупційний суд (727) Шахов Сергій (6)


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Топ коментарі
+4
Шахтарям допомагає... Так за них горло рвав ша всяких політшоу.
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31.03.2023 11:03
+4
Я його памятаю в шоу, в яких він рвав на собі сорочку, захищаючи шахтарів. Мені здається, що про нього писали, що виграв вибори на окрузі з двома тисячами виборців. Типовий, перевзувшийся регіонал.
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31.03.2023 11:05
+4
Коли вже Шуфрича оголосять в розшук!?
Має мільйонні статки наворовані в Україні, 15 років як псятина гавкало на Україну і проукраїнські сили, взасос цілувалось з ригами, голосувало за ригівсько-парашні закони у ВР і з нього як з селезня вода!
Раз тільки в сміттярку вкинули, а треба було вкинуть так, щоб і не вилізло звідти!
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31.03.2023 11:09
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31.03.2023 10:57 Відповісти
Я його памятаю в шоу, в яких він рвав на собі сорочку, захищаючи шахтарів. Мені здається, що про нього писали, що виграв вибори на окрузі з двома тисячами виборців. Типовий, перевзувшийся регіонал.
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31.03.2023 11:05 Відповісти
Цілий натовп укр. депутатів хочуть зареєструвати закон для вільного виїзду депутатів з України за допомогою дипломатичного паспорта.👈Зараз їм виїхати - не можна.(мужичкам)
На лижі готуються.👈
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31.03.2023 11:03 Відповісти
Шахтарям допомагає... Так за них горло рвав ша всяких політшоу.
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31.03.2023 11:03 Відповісти
хотів би правда допомогти шахтарам, горло мав би дерти ахметову, щоб той гроші не шкодував на техніку безпеки. На ахметовських шахтах стан техніки безпеки такий як в китаї був, однин з самих гіршіх на Планеті і через це стільки людей загинуло страшною смертью під землею.
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31.03.2023 15:16 Відповісти
Пані Марина-ви шахтар?А до техніки безпеки шахтного господарства-яким боком?Волинець про ТБ мовчав завжди,а він профсоюзний лідер і ТБ-в пріорітеті.
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31.03.2023 16:54 Відповісти
І що, навіть по заррлатню не приходе? І на приманку з пачки долярів не клює? І у корабельної сосни коханки нема? 🤔 А може у ЗСУ добровольцем пвшов? Ой, я такий фантазер, такий фантазер, аж самому ніяково!
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31.03.2023 11:07 Відповісти
Хах, спочатку дають втекти , а потім розшукують. Граються в хованки.
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31.03.2023 11:07 Відповісти
Коли вже Шуфрича оголосять в розшук!?
Має мільйонні статки наворовані в Україні, 15 років як псятина гавкало на Україну і проукраїнські сили, взасос цілувалось з ригами, голосувало за ригівсько-парашні закони у ВР і з нього як з селезня вода!
Раз тільки в сміттярку вкинули, а треба було вкинуть так, щоб і не вилізло звідти!
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31.03.2023 11:09 Відповісти
Пане Леон,будьте більш точним,будь ласка.Шуфричу декілька разів били морду,і досить вдало.Один раз-з відвідуванням лікарні і знятті побоїв.Один раз в студії-Бутусов йому "врізав" кулаком по шиї.Так ще й ТРО добре йому"дала",коли він блокпост фотографував.Так що не треба вам з себе вдавати "самого,самого" борця за справедливість.І Шуфрич "ригіонал"-то з ким йому цілуватися і обніматися?
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31.03.2023 17:13 Відповісти
Депутатский рой это инкубатор выращивания барыг по очереди , потом схема концовка , начинаем суету , розыск, обсуждения , возмущение, пока не подойдет очередь следующего кандидата. Все кто был в раде все в розысках . Эта куета просто достала , бездействие понтов , сегодня Шахов , завтра Матов...
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31.03.2023 14:09 Відповісти
«Боєць» за Луганщину і Донеччину! Десь на Майбахі у Відні многодітний папаша , мабудь, наближаєтнашу перемогу(((
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31.03.2023 15:34 Відповісти
І все ж то було зароблено непосильним трудом в донбаських шахтах.
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31.03.2023 17:31 Відповісти

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