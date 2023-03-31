ВАКС оголосив в розшук нардепа Шахова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 31 березня оголосила в розшук чинного народного депутата, який переховується від суду. Його обвинувачують у недекларуванні майна на 88 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що указаний нардеп неодноразово без поважних причин не з’являвся на судові засідання.

Зокрема, 22 листопада 2022 року ВАКС зобов’язував підозрюваного сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було ухвалено 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн.

Проте 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання, і суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду.

"Разом з тим, нардеп ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного нардепа у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку", – наголосили в САП.

Правоохоронці не називають імені народного депутата, водночас, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Шахова.

Як повідомлялося, раніше Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що нардеп із групи "Довіра" Сергій Шахов не вказав у декларації за 2020 рік численне майно, оформлене на його цивільну дружину.

Під час перевірки виявилося, що Інна Журба володіє 12 земельними ділянками у Київській області, але інформація про це не була відображена у декларації.

Нардеп також не задекларував два будинки в селі Романків Обухівського району Київської області площею 616 кв. м та 1330 кв. м, які належать Інні Журбі з 2010 та 2017 року відповідно. У матеріалах перевірки зазначається й інша нерухомість Інни Журби, яка не була відображена у декларації Шахова: 8 квартир в Києві, які належать Журбі з травня 2020 року, будинок в місті Луганськ площею 56 кв. м та 14 земельних ділянок у Васильківському районі Київської області.

Також НАЗК констатувало, що Сергій Шахов не задекларував два автомобілі – Mersedes-Benz GL 450 2015 року випуску та Land Rover Autobiography 2013 року випуску, які належать Інні Журбі. Також не були відображені у декларації і корпоративні права Інни Журби на ТОВ "Центр да Вінчі" вартістю 10,66 млн грн та її доходи від підприємницької діяльності (1,8 млн грн) та від продажу нерухомого майна (9,98 млн грн).