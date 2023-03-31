Японія заборонила експорт дронів та сталі до Росії

Японія розширила санкції проти Росії, зокрема, заборонила експорт безпілотників, сталі та алюмінію.

Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни, передає Радіо Свобода.

Заборона діятиме з 7 квітня. Під експортні обмеження також потрапили вироби зі сталі та алюмінію, космічні апарати та компоненти для них, авіаційні та корабельні двигуни, котли, екскаватори, бульдозери, електроустаткування, оптичне обладнання, оптоволокно, іграшки та інше.

Наприкінці лютого уряд Японії оголосив про заморожування активів 73 юридичних та 39 фізичних осіб із Росії, а також дев’ятьох осіб із окупованих Криму, так званих "ДНР", "ЛНР" та Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, під обмеження потрапили голова концерну "Калашников" Алан Лушніков, заступник міністра оборони Росії Віктор Горємикін та угруповання "ПВК Вагнера".

Як повідомляося напередодні, Японія виділяє $400 млн на відновлення України. Кошти будуть виділені в межах Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру.