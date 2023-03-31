Міненерго попередило про можливі відключення електроенергії на Житомирщині та Харківщині

Станом на 31 березня українська генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Водночас можливі обмеження електропостачання на Житомирщині та Харківщині.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Утім, на Житомирщині можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

Також через наслідки негоди можливі відключення у деяких районах Харківської області.

При цьому упродовж доби відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій області – 4,4 тис. споживачів, у Харківській області – 1,6 тис. та Херсонській області – близько 500 споживачів.