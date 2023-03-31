Суд арештував нерухомість "Мегабанку" на понад 360 мільйонів. Нею заволоділи пов’язанні з росіянами компанії

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії афілійовані з громадянами РФ.

Як зазначає пресслужба Офісу генпрокурора, вартість арештованої нерухомості становить понад 360 млн грн.

За даними слідства, майно банку було незаконно виведено з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Під час військових дій на Харківщині громадяни спробували переоформити та перереєструвати право власності банку на нерухомість. При цьому, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться у повідомленні.

Незаконну оборудку виявили в межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії уряду.

Наразі арештоване майно буде повернуто Фонду.

Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) здійснюється слідчими ГСУ ДБР.

Правоохоронці не уточнюють назви банку, водночас, судячи з фото, яке оприлюднило ДБР, йдеться про "Мегабанк".

Нагадаємо, 2 червня Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а 21 липня вирішив ліквідувати банк.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.