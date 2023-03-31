Австрійський парламент підтримав спрощене працевлаштування біженців з України

Національна рада Австрії підтримала оновлення правил працевлаштування для біженців з України, зокрема щодо знання німецької мови та перевірок.

Як повідомляє APA, відповідне рішення австрійський парламент ухвалив 30 березня, передає Європейська правда.

Відповідно до рішення, власники картки переміщеної особи зможуть влаштуватись на будь-яку роботу в Австрії без попереднього дозволу й не будуть повинні проходити попередню перевірку зарплати й умов праці.

Крім того, окремо було спрощено працевлаштування для сезонних працівників – їм достатньо буде підтвердити знання німецької мови на рівні А1, а не А2, як було раніше.

А для ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій і засновників стартапів в Австрії буде враховуватись знання французької, іспанської та боснійсько-хорватсько-сербської мов на рівні В1.

Як пояснила державна секретарка Австрії з питань туризму Сюзанна Краус-Вінклер, рішення Національної ради дасть поштовх для подолання дефіциту кваліфікованих працівників.