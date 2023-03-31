НАЗК внесло найбільшу китайську будівельну компанію до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни найбільшого китайського будівельного підрядника в РФ – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що компанія реалізує масштабні інвестиційні проєкти в Росії.

Зокрема, його дочірня компанія ТОВ "Китайстрой" є одним із підрядників ММДЦ "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", "Бизнес-парк GREENWOOD", ТЦ "Невский Центр Стокманн", Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации" та МФК "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин".

Також вони займалися реалізацією проєктів "Внутрішньозаводське господарство, встановлення піролізу змішаної сировини" на Амурському газохімічному комплексі та "Музейний та театрально-освітній комплекс" у Владивостоці.

Крім того, "Китайстрой" працює над розширенням своєї присутності в РФ і, зокрема, виходом на ринок будівництва житла у Москві, Санкт-Петербурзі та Владивостоку.

Відповідно до домовленостей з Мінбудом РФ, компанія також має намір взяти участь у заміні західного будівельного обладнання на китайські аналоги.

"На жаль, незважаючи на повномасштабне вторгнення держави-терориста в Україну, компанія CSCEC не просто продовжує свою роботу в Росії, а й проводить зустрічі з представниками уряду РФ щодо розширення своєї присутності на будівельному ринку Росії, що означає підтримку та спонсорування тероризму", – наголосили в НАЗК.

Як повідомлялося, НАЗК також внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.