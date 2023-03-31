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Україні потрібно 5-7 років для повернення до довоєнного рівня життя та доходів, – Свириденко

свириденко

Україні для повернення до довоєнної якості життя та доходів може знадобитися 5-7 років, цей термін залежатиме від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій.

Таку думку висловила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Інтерфакс-Україна.

"Але, звичайно, якщо у нас є інвестиції у розмірі $50-70 млрд на рік, то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше", – сказала вона під час організованих медіахолдингом NV "Діалогах про бізнес".

Свириденко нагадала, що торік українська економіка скоротилася приблизно на 30%, а цього року уряд очікує її зростання на 1%.

Також міністерка зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більша частина з 7 млн громадян, які виїхали за її межі.

За словами урядовиці, попередні оцінки показують, що планують повертатися близько 70%, але багато хто не приїде до завершення військових дій.

Свириденко наголосила, що для повернення біженців чи залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки, а також забезпечити гідну роботу та зарплату. Вона уточнила, що уряд поки що не працює над предметною програмою щодо повернення населення.

Автор: 

економіка (167) Мінекономрозвитку (1984) Свириденко (148)


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Топ коментарі
+13
Так, і саме тому шмигальнутий гетьманцев збільшить податки, шмигаль тарифи, бл@ть.
Вони, курва, не розуміють, що немає ринків, немає доходів, багато бізнесів працюють на війну, просто, для підтримки штанів.
Я просто негóден з тої обіcpaної зеленої команди дебілів. У них все гаразд, "святий" трухін приносить конверти з баксами невідомого походження. Але нормальні люди, ****, знають, що кошти "беруться" з РОБОТИ і ДОХОДІВ.
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31.03.2023 10:02
+13
Якщо без зелених то набагато швидше.
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31.03.2023 10:07
+9
Глупая тетка - 70 лет только нужно для разминирования территории Украины.
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31.03.2023 10:10
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Так, і саме тому шмигальнутий гетьманцев збільшить податки, шмигаль тарифи, бл@ть.
Вони, курва, не розуміють, що немає ринків, немає доходів, багато бізнесів працюють на війну, просто, для підтримки штанів.
Я просто негóден з тої обіcpaної зеленої команди дебілів. У них все гаразд, "святий" трухін приносить конверти з баксами невідомого походження. Але нормальні люди, ****, знають, що кошти "беруться" з РОБОТИ і ДОХОДІВ.
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31.03.2023 10:02 Відповісти
Якщо без зелених то набагато швидше.
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31.03.2023 10:07 Відповісти
Глупая тетка - 70 лет только нужно для разминирования территории Украины.
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31.03.2023 10:10 Відповісти
Зі СН це ми ніколи не вийдемо до довоєнного рівня життя та доходів.
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31.03.2023 10:21 Відповісти
нова пані пророк від зешелупені , нострадамус від ермака
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31.03.2023 10:30 Відповісти
хвантазерка) держборг 90 % ввп-готуйтеся до дефолту-а це означає ,що Україна втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу..бабла коміку ніхто не дасть..
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31.03.2023 10:37 Відповісти
Бабла никто не даст. Никому вы в Европе не нужны. Еврогеи хотят только поработить украинцев, отобрать их дома и землю, и навязать свои гей-ценности. Назло будут воевать с роисей до последнего украинца.
Ничего не забыл?
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31.03.2023 10:57 Відповісти
Поработить украинцев хотят только лживые, подлые, наглые москали, как было последние 350 лет.
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31.03.2023 11:40 Відповісти
хвантазер) у кого что болит...та тьі спишь и видишь шоб тебя какой нибудь еврогей "поработил" на худой конец англосакс ..черньій..
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31.03.2023 11:48 Відповісти
Ну, конечно. Это ваши, русские хвантазии
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31.03.2023 12:37 Відповісти
ох уж эти фееричные попрошайки и ждуны...
оружие дайте, боеприпасы дайте, аммуницию и одежду дайте, оборудование дайте, города и села постройте, переселенцев приютите, денег на проедание дайте.
я совсем не уверен, что после победы запад будет активно нас финансировать. зачем им это... угроза войны будет снята, западу нужна дешевая рабсила, новая кровь. зачем им конкурент в европе
я совсем не уверен, что из тех, кто выехал, вернутся даже 30%, ну разве что временно, чтобы уехать потом окончательно.
я полагаю, что после открытия границ дополнительно выедет существенная часть населения.
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31.03.2023 11:12 Відповісти
я не знаю, на каких дебилов расчитаны посты гадких мокшей. я не знаю, на кого расчитан Ваш коммент. я про геев ни ничего не писал, мне нет до них дела.
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31.03.2023 12:19 Відповісти
Просто так совпало, что на этой странице 2 Саши поют в одну дудку русские байки-страшилки про "держборг", про запад, которому только и нужны украинские рабы, про то, что все пропало - как ту не вспомнить про остальные русские сказки про гейропу.
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31.03.2023 12:42 Відповісти
москалик, иди накацапию и там рассказывай свои руцкие байки-страшилки, про украинских рабов и гейропу
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31.03.2023 12:54 Відповісти
Друх, один из нас написал вот это:

"я совсем не уверен, что после победы запад будет активно нас финансировать. зачем им это... угроза войны будет снята, западу нужна дешевая рабсила, новая кровь. зачем им конкурент в европе
я совсем не уверен, что из тех, кто выехал, вернутся даже 30%, ну разве что временно, чтобы уехать потом окончательно."

Но москалик, который рассказыват страшилки про гейропу и рабов - я. Л -логика.
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31.03.2023 13:27 Відповісти
москаль, ну и где ты там увидел страшилки, гейропу и рабов?

рабсила - это рабочая сила, а не рабы.
про геев - ни слова.
о финансировании - это не страшилка, т.к. нас финансировать они не обязаны.

ты даже руцкий язык превратно понимаешь, как ты свои методички читаешь и понимаешь, я даже боюсь представить.
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31.03.2023 13:51 Відповісти
Ты просто тупо повторяешь наративы русни - что никому мы кроме русских братьев не нужны. Что циничной Европе нужны только украинская дешевая рабсила и так далее. Что в итоге Украина полностью опустеет - никто не вернется, а те, кто еще здесь, после войны выедут.

Но, я повторю, при этом ты - украинец, а я - москаль с методичками.
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31.03.2023 13:58 Відповісти
я нигде не писал про твоих руцких братьев
в чем цинизм Европы? любой экономике нужна дешевая рабсила, хоть украинская, хоть молдавская, хоть китайская. Украине тоже нужна дешевая рабсила.
про полностью опустеет я не писал. я писал, что НЕ УВЕРЕН, что вернутся, и ПОЛАГАЮ, что уедут еще.

ок. если ты не москаль, а кацап под украинским флагом, то иди молись на своего пуцю...
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31.03.2023 14:10 Відповісти
> я нигде не писал про твоих руцких братьев.

Саша, есть устоявшиеся наративы русни, которые они упорно продвигают в Украине. Ты не писал про то, что мы никому, кроме братьев-славян не нужны, но это (как и гейскость Европы, куда стремится Украина, в этих наративах есть)

Вот если взять эти наративы, и прочитать только выделенное жирным - получится твой оригинальный пост.

1) Украина и украинцы - это попрошайки и ждуны подачек, ничего не имеющие, все просравшие, бегают по миру с протянутой рукой и побираются.

2) Никому процветающая Украина не нужна - даже те заводы, которые еще останутся, порежут на метал. Никому в Европе конкуренты не нужны. Процветающая Украина и украинцы нужны только русским. Только в единении трех славянских народов возможно величие Украины.

3) Гейропа и пендосы будут воевать до последнего Украинца - им не нужен мир, им нужно чтоб от Украины камня на камне не осталось. Это сейчас они финансируют - подливают масло в огонь войны. Как только война закончится, бросят нищую и разбомбленную Украину наедине с ее личными проблемами.


4) Это как раз Европе на руку - им нужна лишь дешевая рабочая сила. Вытянут из Украины все людские соки - будут намеренно стимулировать оседание Украины в Европе, чтоб украинцы не вернулись домой. А если кто и вернется, то только временно, чтоб опять уехать.

5) А те, кого зеленая власть заперла в Украине и не дает выехать, то тут же выедут - очень существенная часть.

Вот что я, москаль с методичками, вижу в твое оригинальном посте.
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31.03.2023 14:27 Відповісти
https://biz.censor.net/user/156165
Мне кажется,вы кое-что не понимаете,или не видите,что в реальности происходит.
Советую к просмотру одно видео. https://bastyon.com/index?video=1&v=a56da792ca30e94ceb6bacf78c847da552e7822c339defdfef7a03918e3f5121
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31.03.2023 15:02 Відповісти
кацап, даже слово наратив в Украине раньше почти не звучало, как и слово поребрик. какой-то кацап когда-то ляпнул "наратив", его подхватила Мосейчук и понесло по всему дебильному мудафону.

1) я такого не говорил. ждуны подачек - это сегодняшняя власть, это не вся Украина и украинцы.
2) процветающая Украина нужна украинцам, не Европе и не кацапии. про своих братьев кацапов и трех народов ты опять сам все приплёл.
3) про гейропу и пендосов говоришь ты, а не я. Европа и Штаты не воюют с помощью украинцев, но в их интересах победа Украинцев, они это используют. Они не финансируют войну, не подливают малсло в огонь - это твои слова (и твоих кацапских кураторов), они дают украинцам возможность отстоять свой сувернитет. да - я боюсь, что после победы помошь если и не закончится, то сократится кардинально. я имею право на собственное мнение, я же не кацап в кацапии.
4) дешевая рабсила им нужна, все соки нет. я думаю, им интересно только активное трудоспособное население, молодеж. они не то, что будут это делать, они это уже делают и сделали.
5) про зеленая - я не писал. про очень - тоже. да, я полагаю, что существенная часть из оставшихся 32 милионов еще уедет. я имее право на собственное мнение, я не кацап в кацапии.

кацап, хватит юлить и приплетать свои домыслы. ищи своих собутыльников почитателей у себя в накацапии.
иди вслед за своим кораблем...
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31.03.2023 15:17 Відповісти
Ну, вот видишь, ты сам все расписал. Я тебе говорю о том, как твой оригинальный пост звучал.
Он звучал как тупое кацапское всепропальное ИПСО.
Ты со мной поспорил на провном месте, раскрыл свою мысль, уже хорошо.

Называешь меня кацапом, и фиг с тобой - хоть я и совершенно против твоих фраз
1) "ох уж эти фееричные попрошайки и ждуны.."
2) "западу нужна дешевая рабсила, новая кровь. зачем им конкурент в европе"
3) "я совсем не уверен, что из тех, кто выехал, вернутся даже 30%, ну разве что временно, чтобы уехать потом окончательно."
4) "я полагаю, что после открытия границ дополнительно выедет существенная часть населения. "

Ну, отлично, были бы все кацапы настроены так же, как я, "москаль", а не как ты, "украинец".
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31.03.2023 19:20 Відповісти
Пару днів тому натрапила на інформацію про те, що "веселуни" не планують після закінчення війни відчиняти кордони для чоловіків Проблеми демографічні, мало чоловіків, робоча сила Влада шукає прості рішення на інші думалкі не вистачає
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17.06.2023 13:39 Відповісти
какие простые решения? первичный воинский учет на фирмах - это простое решение?

уклонисты перестали работать официально и стоять на биржах.
безработица в стране, а они простимулировали ее увеличение. понятное дело, что найдут неофициалку, но кому от этого легче...
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17.06.2023 14:08 Відповісти
Архі головне, аби ці роки були без Вас....
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31.03.2023 14:10 Відповісти
не так страшен москаль как свои ахметовские гниды которые его же звали, пока у руля ахметов пинчук и коломойский всегда будет коррупция война и розруха!!!!
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31.03.2023 14:19 Відповісти
А если развесить всю зелёную шоблу на фонарях вдоль Хрещатика - то за год!
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31.03.2023 15:11 Відповісти
ніхто не сперечається, що зелені - аферисти. Але кого ви пропонуєте замість них привести до влади? особисто я гідних кандидатів керувати державою не бачу...
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31.03.2023 20:07 Відповісти
Юлія Свириденко ? Це ота , яка в квітні 2022 року наказала цінам на пальне стояти по 34 грн/літр?
" ......влада пішла назустріч представникам мереж АЗС - на засіданні оперативного штабу 17 травня (2022) уряд ЗУПИНИВ держрегулювання роздрібних цін, заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону. За її словами, було досягнуто домовленості, що держава припиняє цінове регулювання для того, щоб "оператори ринку мали можливість наситити ринок необхідним ресурсом".
Трускавецька вища освіта , вона така ....
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31.03.2023 17:15 Відповісти
Їб@ть цю вівцю поплющіло на міністерских харчах!

А по суті навіть коментувати нема сенсу. Ми вже всьо поняли!
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31.03.2023 18:03 Відповісти
і без неї очевидно, що на відновлення і розвиток економіки треба час. як мене вже дістали ці "експерти", які очевидні речі подають, як відкриття Америки
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31.03.2023 20:05 Відповісти
Коли ми всі разом зрозуміємо що обирати треба не красивых, веселих Чи "гарно говорить" Зрозуміємо те що немає такої посади як "хороша людина" я її знаю Обирати треба фахівців, а перед цим почитати конституцію та з'ясувати хто за що відповідає, тоді може щось зрушиться Ми ж не лікуємо рак у знайомого двірника бо він веселий чи гарно співає Ми шукаємо кращій медзаклад та спеціаліста
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17.06.2023 13:50 Відповісти

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