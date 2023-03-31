Україні потрібно 5-7 років для повернення до довоєнного рівня життя та доходів, – Свириденко

Україні для повернення до довоєнної якості життя та доходів може знадобитися 5-7 років, цей термін залежатиме від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій.

Таку думку висловила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Інтерфакс-Україна.



"Але, звичайно, якщо у нас є інвестиції у розмірі $50-70 млрд на рік, то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше", – сказала вона під час організованих медіахолдингом NV "Діалогах про бізнес".



Свириденко нагадала, що торік українська економіка скоротилася приблизно на 30%, а цього року уряд очікує її зростання на 1%.



Також міністерка зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більша частина з 7 млн громадян, які виїхали за її межі.



За словами урядовиці, попередні оцінки показують, що планують повертатися близько 70%, але багато хто не приїде до завершення військових дій.



Свириденко наголосила, що для повернення біженців чи залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки, а також забезпечити гідну роботу та зарплату. Вона уточнила, що уряд поки що не працює над предметною програмою щодо повернення населення.