Україні потрібно 5-7 років для повернення до довоєнного рівня життя та доходів, – Свириденко
Україні для повернення до довоєнної якості життя та доходів може знадобитися 5-7 років, цей термін залежатиме від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій.
Таку думку висловила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Інтерфакс-Україна.
"Але, звичайно, якщо у нас є інвестиції у розмірі $50-70 млрд на рік, то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше", – сказала вона під час організованих медіахолдингом NV "Діалогах про бізнес".
Свириденко нагадала, що торік українська економіка скоротилася приблизно на 30%, а цього року уряд очікує її зростання на 1%.
Також міністерка зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більша частина з 7 млн громадян, які виїхали за її межі.
За словами урядовиці, попередні оцінки показують, що планують повертатися близько 70%, але багато хто не приїде до завершення військових дій.
Свириденко наголосила, що для повернення біженців чи залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки, а також забезпечити гідну роботу та зарплату. Вона уточнила, що уряд поки що не працює над предметною програмою щодо повернення населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони, курва, не розуміють, що немає ринків, немає доходів, багато бізнесів працюють на війну, просто, для підтримки штанів.
Я просто негóден з тої обіcpaної зеленої команди дебілів. У них все гаразд, "святий" трухін приносить конверти з баксами невідомого походження. Але нормальні люди, ****, знають, що кошти "беруться" з РОБОТИ і ДОХОДІВ.
Ничего не забыл?
оружие дайте, боеприпасы дайте, аммуницию и одежду дайте, оборудование дайте, города и села постройте, переселенцев приютите, денег на проедание дайте.
я совсем не уверен, что после победы запад будет активно нас финансировать. зачем им это... угроза войны будет снята, западу нужна дешевая рабсила, новая кровь. зачем им конкурент в европе
я совсем не уверен, что из тех, кто выехал, вернутся даже 30%, ну разве что временно, чтобы уехать потом окончательно.
я полагаю, что после открытия границ дополнительно выедет существенная часть населения.
"я совсем не уверен, что после победы запад будет активно нас финансировать. зачем им это... угроза войны будет снята, западу нужна дешевая рабсила, новая кровь. зачем им конкурент в европе
я совсем не уверен, что из тех, кто выехал, вернутся даже 30%, ну разве что временно, чтобы уехать потом окончательно."
Но москалик, который рассказыват страшилки про гейропу и рабов - я. Л -логика.
рабсила - это рабочая сила, а не рабы.
про геев - ни слова.
о финансировании - это не страшилка, т.к. нас финансировать они не обязаны.
ты даже руцкий язык превратно понимаешь, как ты свои методички читаешь и понимаешь, я даже боюсь представить.
Но, я повторю, при этом ты - украинец, а я - москаль с методичками.
в чем цинизм Европы? любой экономике нужна дешевая рабсила, хоть украинская, хоть молдавская, хоть китайская. Украине тоже нужна дешевая рабсила.
про полностью опустеет я не писал. я писал, что НЕ УВЕРЕН, что вернутся, и ПОЛАГАЮ, что уедут еще.
ок. если ты не москаль, а кацап под украинским флагом, то иди молись на своего пуцю...
Саша, есть устоявшиеся наративы русни, которые они упорно продвигают в Украине. Ты не писал про то, что мы никому, кроме братьев-славян не нужны, но это (как и гейскость Европы, куда стремится Украина, в этих наративах есть)
Вот если взять эти наративы, и прочитать только выделенное жирным - получится твой оригинальный пост.
1) Украина и украинцы - это попрошайки и ждуны подачек, ничего не имеющие, все просравшие, бегают по миру с протянутой рукой и побираются.
2) Никому процветающая Украина не нужна - даже те заводы, которые еще останутся, порежут на метал. Никому в Европе конкуренты не нужны. Процветающая Украина и украинцы нужны только русским. Только в единении трех славянских народов возможно величие Украины.
3) Гейропа и пендосы будут воевать до последнего Украинца - им не нужен мир, им нужно чтоб от Украины камня на камне не осталось. Это сейчас они финансируют - подливают масло в огонь войны. Как только война закончится, бросят нищую и разбомбленную Украину наедине с ее личными проблемами.
4) Это как раз Европе на руку - им нужна лишь дешевая рабочая сила. Вытянут из Украины все людские соки - будут намеренно стимулировать оседание Украины в Европе, чтоб украинцы не вернулись домой. А если кто и вернется, то только временно, чтоб опять уехать.
5) А те, кого зеленая власть заперла в Украине и не дает выехать, то тут же выедут - очень существенная часть.
Вот что я, москаль с методичками, вижу в твое оригинальном посте.
Мне кажется,вы кое-что не понимаете,или не видите,что в реальности происходит.
Советую к просмотру одно видео. https://bastyon.com/index?video=1&v=a56da792ca30e94ceb6bacf78c847da552e7822c339defdfef7a03918e3f5121
1) я такого не говорил. ждуны подачек - это сегодняшняя власть, это не вся Украина и украинцы.
2) процветающая Украина нужна украинцам, не Европе и не кацапии. про своих братьев кацапов и трех народов ты опять сам все приплёл.
3) про гейропу и пендосов говоришь ты, а не я. Европа и Штаты не воюют с помощью украинцев, но в их интересах победа Украинцев, они это используют. Они не финансируют войну, не подливают малсло в огонь - это твои слова (и твоих кацапских кураторов), они дают украинцам возможность отстоять свой сувернитет. да - я боюсь, что после победы помошь если и не закончится, то сократится кардинально. я имею право на собственное мнение, я же не кацап в кацапии.
4) дешевая рабсила им нужна, все соки нет. я думаю, им интересно только активное трудоспособное население, молодеж. они не то, что будут это делать, они это уже делают и сделали.
5) про зеленая - я не писал. про очень - тоже. да, я полагаю, что существенная часть из оставшихся 32 милионов еще уедет. я имее право на собственное мнение, я не кацап в кацапии.
кацап, хватит юлить и приплетать свои домыслы. ищи своих
собутыльниковпочитателей у себя в накацапии.
иди вслед за своим кораблем...
Он звучал как тупое кацапское всепропальное ИПСО.
Ты со мной поспорил на провном месте, раскрыл свою мысль, уже хорошо.
Называешь меня кацапом, и фиг с тобой - хоть я и совершенно против твоих фраз
1) "ох уж эти фееричные попрошайки и ждуны.."
2) "западу нужна дешевая рабсила, новая кровь. зачем им конкурент в европе"
3) "я совсем не уверен, что из тех, кто выехал, вернутся даже 30%, ну разве что временно, чтобы уехать потом окончательно."
4) "я полагаю, что после открытия границ дополнительно выедет существенная часть населения. "
Ну, отлично, были бы все кацапы настроены так же, как я, "москаль", а не как ты, "украинец".
уклонисты перестали работать официально и стоять на биржах.
безработица в стране, а они простимулировали ее увеличение. понятное дело, что найдут неофициалку, но кому от этого легче...
" ......влада пішла назустріч представникам мереж АЗС - на засіданні оперативного штабу 17 травня (2022) уряд ЗУПИНИВ держрегулювання роздрібних цін, заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону. За її словами, було досягнуто домовленості, що держава припиняє цінове регулювання для того, щоб "оператори ринку мали можливість наситити ринок необхідним ресурсом".
Трускавецька вища освіта , вона така ....
А по суті навіть коментувати нема сенсу. Ми вже всьо поняли!