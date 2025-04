Netflix тестує ідею розширення сервісу ігор на телевізори

Компанія Netflix Inc. працює над тим, щоб вперше представити свою нову послугу відеоігор на телевізорах, виходячи за рамки смартфонів і планшетів.

Як пише Bloomberg, код, прихований у додатку Netflix, містить посилання на ігри, у які грають на телевізорах, сигналізуючи про те, що такий план у процесі реалізації. У кодексі також згадується використання телефонів як контролерів відеоігор.

"Для гри на телевізорі потрібен контролер. Ви хочете використовувати цей телефон як ігровий контролер?" – йдеться в одному з рядків. Код виявив розробник застосунків Стів Мозер.

У 2021 році Netflix запустив свої ігрові програми на пристроях iPhone, iPad і Android, випустивши такі ігри, як Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game і Card Blast.

Ідея полягає в тому, щоб доповнити шоу та фільми Netflix і допомогти утримати клієнтів, оскільки компанія підвищує ціни на підписку. Раніше Netflix зазначав, що хоче перенести ігри на додаткові пристрої та працює над розширеною хмарною ігровою службою, але не вказав конкретних термінів.

Ключовою віхою стане розширення асортименту телевізорів. Тепер Netflix вбудований у багато смарт-телевізорів і доступний на кількох платформах, зокрема на платформах Apple, Amazon.com Inc. і Google від Alphabet Inc.

План Netflix зрештою запустити хмарний ігровий сервіс потенційно дозволить користувачам транслювати ігри через інтернет, не встановлюючи їх на пристрої. Такий підхід дозволить створювати більш широкий спектр назв і перетворить Netflix на конкурента таким компаніям, як Microsoft Corp., і навіть постачальникам нехмарних ігрових сервісів, таких як Apple Arcade.