Кабмін затвердив план реалізації стратегії інформаційної безпеки до 2025 року

Кабінет міністрів затвердив план заходів із реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року.

,"Основною метою акта є забезпечення імплементації завдань, визначених Стратегією інформаційної безпеки, шляхом виконання плану заходів з її реалізації, які спрямовані на забезпечення інформаційної безпеки України", – сказано в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

Так, реалізація плану сприятиме: