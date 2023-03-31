Кабмін затвердив план реалізації стратегії інформаційної безпеки до 2025 року
Кабінет міністрів затвердив план заходів із реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року.
,"Основною метою акта є забезпечення імплементації завдань, визначених Стратегією інформаційної безпеки, шляхом виконання плану заходів з її реалізації, які спрямовані на забезпечення інформаційної безпеки України", – сказано в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.
Так, реалізація плану сприятиме:
- протидії дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора, спрямованим, серед іншого, на ліквідацію незалежності України, повалення конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;
- забезпеченню всебічного розвитку української культури та утвердженню української громадянської ідентичності;
- підвищенню рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства;
- забезпеченню дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпеченню захисту прав журналістів, гарантуванню їх безпеки під час виконання професійних обов'язків, протидії поширенню незаконного контенту;
- інформаційній реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України, до загальноукраїнського інформаційного простору, а також відновленню їх права на інформацію, що дає їм змогу підтримувати зв'язок з Україною;
- створенню ефективної системи стратегічних комунікацій;
- розвитку інформаційного суспільства та підвищенню рівня культури діалогу.
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