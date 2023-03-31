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Кабмін затвердив план реалізації стратегії інформаційної безпеки до 2025 року

кабмін

Кабінет міністрів затвердив план заходів із реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року.

,"Основною метою акта є забезпечення імплементації завдань, визначених Стратегією інформаційної безпеки, шляхом виконання плану заходів з її реалізації, які спрямовані на забезпечення інформаційної безпеки України", – сказано в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

Так, реалізація плану сприятиме:

  • протидії дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора, спрямованим, серед іншого, на ліквідацію незалежності України, повалення конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;
  • забезпеченню всебічного розвитку української культури та утвердженню української громадянської ідентичності;
  • підвищенню рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства;
  • забезпеченню дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпеченню захисту прав журналістів, гарантуванню їх безпеки під час виконання професійних обов'язків, протидії поширенню незаконного контенту;
  • інформаційній реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України, до загальноукраїнського інформаційного простору, а також відновленню їх права на інформацію, що дає їм змогу підтримувати зв'язок з Україною;
  • створенню ефективної системи стратегічних комунікацій;
  • розвитку інформаційного суспільства та підвищенню рівня культури діалогу.

Автор: 

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