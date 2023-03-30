Друг Путіна звільнився з посади директора оператора "Північного потоку-2"

Маттіас Варніг завершує роботу на посаді генерального директора оператора проєкту "Північний потік 2" – компанії Nord Stream 2 AG.

Як повідомили у пресслужбі компанії, надалі діяльністю Nord Stream 2 AG займатиметься керуючий комітет під керівництвом адміністратора Transliq AG, передає російський Інтерфакс.

Маттіас Варніг відомий як близький друг російського президента Владіміра Путіна, ймовірно з часів його роботи у КГБ у НДР. Тоді Варніг працював у "Штазі". Після обрання Путіна президентом обіймав керівні посади в російських державних компаніях.

Nord Stream 2 AG належить дочірньому підприємству російського "Газпрому".

Як повідомлялося, раніше Nord Stream 2 AG ліквідувала дочірню компанію в Німеччині, яка мала бути власником та оператором 54-кілометрової ділянки російського газопроводу "Північний потік-2". Таким чином, сертифікація газопроводу стала неможливою.

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Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".