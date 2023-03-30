Офіс генпрокурора прокоментував відмову в екстрадиції Жеваго в Україну

Судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну, хоча французькі прокурори підтримали позицію української сторони щодо його видачі в суді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Офіс генерального прокурора надав всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного. Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну. Втім, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що наразі очікують повного рішення суду, після чого проконсультуються з французькими колегами щодо можливих подальших дій.

Водночас джерело УП в правоохоронних органах стверджує, що французький суд відмовив у екстрадиції Жеваго, оскільки Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи.

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Як повідомлялося, раніше пресслужба Жеваго заявила, що суд у місті Шамбері (Франція) 30 березня відхилив запит української сторони за екстрадицію бізнесмена.

Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Згодом суд відпустив бізнесмена під заставу.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.