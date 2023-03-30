На Тернопільщині скоротять комендантську годину
Із суботи, 1 квітня, комендантську годину в Тернопільській області скоротять – вона починатиметься о 00:00, а не о 23:00, і триватиме до 5:00.
Про це очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив у Telegram.
Як повідомлялося, у Черкаській області з 3 квітня скорочтили тривалість комендантської години до 00:00 - 4:00.
У Полтавській області з 27 березня на прохання аграріїв також скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з 23:00 до 04:00.
В Києві скоротили комендантську годину з 26 березня до 00:00 - 05:00.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль