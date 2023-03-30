На Тернопільщині скоротять комендантську годину

Із суботи, 1 квітня, комендантську годину в Тернопільській області скоротять – вона починатиметься о 00:00, а не о 23:00, і триватиме до 5:00.

Про це очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив у Telegram.

Як повідомлялося, у Черкаській області з 3 квітня скорочтили тривалість комендантської години до 00:00 - 4:00.

У Полтавській області з 27 березня на прохання аграріїв також скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з 23:00 до 04:00.

В Києві скоротили комендантську годину з 26 березня до 00:00 - 05:00.