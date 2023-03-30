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Шмигаль анонсував велику реформу медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій

шмигаль

Україна починає велику реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Пілотні проєкти вже запущено, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, "не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами".

"Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки. Всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені. Кількість штатних і гарнізонних ВЛК буде суттєво збільшено. Максимально цифровізуємо всі погодження", – зазначив прем'єр.

Серед інших пріоритетних завдань, як зауважив глава уряду, – житло, діджитал-послуги для ветеранів та створення Сервісних офісів у справах ветеранів. Зокрема, Шмигаль виокремив пільгове іпотечне кредитування для захисників та захисниць України, розвиток цифрового проєкту "єВетеран" та послуги для ветеранів у ЦНАПах.

"Основні завдання сервісних офісів – це координація роботи, взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. Такі офіси будуть створені по всій країні", – відзначив Шмигаль.

Він також додав, що до роботи офісів будуть долучатися громади та міжнародні партнери для ефективної організації роботи та належного фінансування.

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медицина (613) військовослужбовці (307) Денис Шмигаль (1473)


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А може замість великих реформ просто перестати знущатись ?
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30.03.2023 20:55 Відповісти
Классный всё-таки украинский язык - то ли большая то ли великая , каждый может понимать как хочет .
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30.03.2023 20:58 Відповісти
Более того: погана людина. Или просто "некачественный" индивидуум или пора осиновый кол без анестезии вбивать/тут в смысле забивать/
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31.03.2023 07:20 Відповісти
Ці комісії взнахабніли не менше митниці. Найбільше - медкомісії при військових комісаріатах, скоти в халатах і погонах набивають кишені за рахунок сачкунів, сикунів, симулянтів та решти ухилянтів. А "голота" і "сіромахи" ідуть у шанці і погибають за Батьківщину...
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31.03.2023 08:36 Відповісти

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