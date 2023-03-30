Шмигаль анонсував велику реформу медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій

Україна починає велику реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Пілотні проєкти вже запущено, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, "не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами".

"Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки. Всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені. Кількість штатних і гарнізонних ВЛК буде суттєво збільшено. Максимально цифровізуємо всі погодження", – зазначив прем'єр.

Серед інших пріоритетних завдань, як зауважив глава уряду, – житло, діджитал-послуги для ветеранів та створення Сервісних офісів у справах ветеранів. Зокрема, Шмигаль виокремив пільгове іпотечне кредитування для захисників та захисниць України, розвиток цифрового проєкту "єВетеран" та послуги для ветеранів у ЦНАПах.

"Основні завдання сервісних офісів – це координація роботи, взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. Такі офіси будуть створені по всій країні", – відзначив Шмигаль.

Він також додав, що до роботи офісів будуть долучатися громади та міжнародні партнери для ефективної організації роботи та належного фінансування.