Туреччина не підтримує спекуляцій Росії про терміни продовження "зернової угоди", – посол

Усі сторони Чорноморської зернової ініціативи, окрім Росії, погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів – а не 60, як про це каже російська сторона.

Як заявив на брифінгу посол України в Туреччині Василь Боднар, згідно з позицією України, "зернова угода" була продовжена на 120 днів, як це передбачено документом, підписаним 22 липня 2022 року, передає Європейська правда.

"Є спекуляції російської сторони, що вона начебто хоче переглянути, чи бажає продовження тільки на 60 днів. Це, звичайно, спроби країни-агресора маніпулювати як громадською думкою, так і посередниками", – додав дипломат.

"Ми бачили заяву генерального секретаря ООН про те, що це є 120 днів. Ми також маємо чітку заяву й позицію турецької сторони про те, що в їхньому розумінні це також 120 днів", – підкреслив Боднар.

Він висловив застереження, що в Туреччині в найближчі тижні триватиме передвиборчий період, що припаде і на 60-денний термін продовження "зернової угоди".

Раніше повідомлялося, що Туреччина ініціювала переговори щодо продовження дії "зернового коридору" терміном на 120 днів, відповідно до початкового варіанту угоди.

До того представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливає 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

Водночас 18 березня в українському уряді заявили про продовження "зернової угоди" на 120 днів.