Український виробник ліків купив фармацевтичну компанію в Узбекистані

Одна з провідних українських фармацевтичних компаній – "Юрія-Фарм" – придбала фармацевтичну компанію "Река-Мед" в Узбекистані.

Як повідомляє Європейський банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), для фінансування угоди було використано 10 млн євро з існуючого кредиту ЄБРР після зміни його призначення, передає Інтерфакс-Україна.

"Кредит ЄБРР дозволить "Юрія-Фрам", яка експортує 30% своєї продукції (з яких 15% – до Узбекистану), вироблятиме фармацевтичну продукцію локально для узбецького ринку та вивільнити близько 10% своїх потужностей в Україні для виробництва продукції, більш критично важливої для внутрішнього ринку", – наголошується у повідомленні ЄБРР.

Зазначається, що придбання узбецької компанії для переходу до локального виробництва стало найкращою стратегічною відповіддю на розв'язану Росією війну в Україні, яка ускладнила експорт і зробила його більш витратним.

"Ця угода покращить наявність та доступність ліків в Україні та Узбекистані. Вона також підвищить прибутковість "Юрія-Фарм" і дозволить їй диверсифікувати виробничі ризики завдяки розміщенню виробництва за межами України", – прокоментував угоду керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

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ЄБРР нагадав, що основна операційна компанія "Юрія-Фарм" – ТОВ "Юрія-Фарм", яке виробляє лікарські засоби та медичні вироби, підписало початкову кредитну угоду з ЄБРР у травні 2019 року.

Документ передбачав отримання компанією фінансування на загальну суму 25 млн євро двома траншами: перший зарезервований транш на 15 млн євро призначався для модернізації пакувальних ліній, запуску виробництва ліків від раку в доступних індивідуальних дозах та реалізації заходів енергоефективності, тоді як другий незарезервований транш на 10 млн євро – для покращення виробництва. Саме цей транш після його резервування та зміни призначення був використаний для придбання компанії "Річка-Мед".

ЄБРР зазначає, що "Юрія-Фарм" входить до першої п'ятірки фармацевтичних виробників України, реалізує свою продукцію по всій Україні та експортує її до більш ніж 40 країн.

Компанія в 2021 році збільшила чистий прибуток на 30,2%, до 883,5 млн грн при зростанні виручки на 36,1% – до 4,56 млрд грн.

СП ТОВ "Reka-Med Farm" (Ташкент) було введено в експлуатацію у 2006 році як спільне узбецько-російсько-британське підприємство. Згідно з інформацією на сайті, випускає інфузійні внутрішньовенні препарати. Зараз на підприємстві працює одна лінія, максимальна середньорічна потужність якої складає 18,15 млн флаконів.