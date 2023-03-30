Вже другий глобальний трейдер офіційно відмовився торгувати російським зерном

Світовий зернотрейдер Viterra офіційно повідомив, що з 1 липня цього року припиняє експорт російського зерна.

Відповідного листа керівник Viterra Девід Маттіске направив на адресу Мінсільгоспу РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Він також попередив, що Viterra Limited вивчає можливість передачі свого бізнесу в РФ новим власникам.

За даними російських ЗМІ, Viterra може продати частку в терміналі "Тамань", яким володіє разом із "Деметра-Холдингом". Дочірня структура "Вітерра Рус" та термінал у Ростові-на-Дону можуть бути передані місцевому менеджменту.

Згідно зі звітом ТОВ "Вітерра Рус", у 2022 році компанія збільшила виторг на 15,7%, до 80,7 мільярда рублів (без ПДВ) з 69,9 млрд рублів роком раніше. Основна частка виручки припала на реалізацію продукції на експорт. Вона досягла 78,2 млрд рублів порівняно із 64,4 млрд рублів в 2021 році. Компанія продавала пшеницю, ячмінь, кукурудзу, горох, олію, олійний льон. Водночас чистий прибуток знизився до 816,6 млн рублів з 853,7 млн рублів у 2021 році.

За даними російських ЗМІ, у цьому маркетинговому році (МР, з 1 липня 2022 року до лютого 2023 року) "Вітерра Рус" вже відвантажила на експорт 2,96 млн тонн зерна, посівши четверте місце серед експортерів.

Як повідомлялося, напередодні американська компанія Cargill, один із найбільших постачальників зерна у світі, оголосила про припинення експорту російського зерна з наступного маркетингового року, який почнеться 1 липня 2023 року.

Cargill з початку цього МР експортувала 1,35 млн. тонн, що відповідає шостому місцю у рейтингу експортерів російського зерна. Весь експорт зерна з Росії за цей період перевищив 34,7 млн тонн.