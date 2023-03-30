Польща направить фермерам майже 60 мільйонів євро за збитки від безмитного експорту зерна з України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про домовленість із Європейською Комісією про компенсацію для польських фермерів через збитки, які їм завдає безмитний експорт зерна з України.

Польський прем’єр заявив, що минулого тижня "присвятив багато часу та енергії тому, щоб польські фермери отримали те, на що вони просто заслуговують", передає Європейська правда.

"Польща отримає ще одну фінансову компенсацію від ЄС! Цього разу за збитки, спричинені імпортом українського зерна. Це майже 30 млн євро від ЄС плюс друга сума з державного бюджету – загалом близько 280 млн злотих (59,8 млн євро)", – додав він.

Моравецький додав, що з проханням підтримати фермерів через експорт українського збіжжя разом із Польщею звернулись прем’єри ще п’яти країн, але не уточнив, які саме.

Раніше повідомлялося, що Румунія та Польща попросять Європейську Комісію розробити механізми, які допоможуть налагодити відстеження експорту зерна з України та уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.