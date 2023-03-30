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В Україні 50% мереж теплопостачання знаходяться в аварійному стані

теплосеть,тепломережа

Майже 50% мереж теплопостачання України перебувають в аварійному стані, через що втрати теплової енергії перевищують 20%.

"На жаль, стан систем теплопостачання міст України в більшості характеризується використанням неефективних та застарілих технологій, критичним зносом основних засобів на всіх ланцюгах технологічного циклу. Для прикладу, у нас майже 50% мереж аварійні та застарілі і близько 30% теплових пунктів теж аварійні. Як наслідок, втрати теплової енергії в мережах перевищують 20%", – заявив заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Віктор Білько під час онлайн-форуму "Теплозабезпечення українських міст", передає Укрінформ.

За словами Білька, ракетні удари по критичній інфраструктурі показали, що модернізація систем теплопостачання потребує максимального використання локальних технічних рішень.

Зараз проводиться незначна та фрагментарна модернізація систем теплопостачання: заміна аварійних ділянок трубопроводів, заміна або модернізація газових водогінних котлів, але Україні треба відходити від цієї практики і підходити до вирішення таких проблем комплексно.

Автор: 

аварія (85) тепломережа (43) Держенергоефективності (154)


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гроші на поточні та капітальні ремонти закладені в тариф.
виникає питання, чому не виконано ремонт і де ділись кошти на це?
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31.03.2023 07:06 Відповісти
А вони так само як і енергетики - палаци, вілли, яхти, а тепер піднімай тарифи бо обладнання зносилось...
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31.03.2023 09:51 Відповісти

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