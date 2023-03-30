Гранти для ветеранського бізнесу: Кабмін розширив грантову програму "єРобота"

Кабінет міністрів України розширив програму безповоротних грантів "єРобота" окремими напрямками для ветеранського бізнесу.

"Сьогодні уряд приймає ухвалу про розширення програми безповоротних грантів "єРабота", яка включатиме окремі напрямки саме для ветеранського бізнесу", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Перший напрямок – 250 тис. грн гранту ветеран зможе отримати на власний бізнес під час створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця.

Другий напрямок – 500 тис. грн гранту зможе отримати член сім'ї учасника бойових дій при створенні в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць.

"Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30. Тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власними коштами нового підприємця", – уточнив прем'єр.

Третій напрямок – 1 млн грн гранту – зможе отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем і не менше трьох років був зареєстрований як фізична особа-підприємець.

"Головна умова для цього гранту – це створити від чотирьох робочих місць, із яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю в результаті війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30", – пояснив Шмигаль.

Він також додав, що всі заявки на гранти прийматимуться через "Дію".

Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив видавати гранти для бізнесу з територій можливих бойових дій.