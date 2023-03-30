Кабмін спростив імпорт рацій та комплектуючих для виробництва зброї

Кабінет міністрів спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення відсічі агресору чи в якості комплектуючих для виробників українського озброєння.

Відповідні зміни до Переліку товарів військового призначення та подвійного використання, імпорт яких не підлягає державному контролю, уряд ухвалив з доопрацюванням на засіданні 30 березня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Сьогоднішнім рішенням ми суттєво збільшуємо можливості для імпорту та розширюємо коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності нашої держави, зокрема суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю", – зазначила очільниця міністерства Юлія Свириденко.

За її словами, до таких товарів додано системи зв’язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, а також відповідне програмне забезпечення і технології.

Як повідомлялося, 14 лютого Кабмін своїм рішенням спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення, скасувавши необхідність отримання дозволу Держслужби експортного контролю на ввезення БпЛА, їх комплектуючих, засобів керування, камер, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичних прицілів для зброї, глушників, з'ємних обойм, технологій для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення.