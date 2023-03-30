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Новини
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Російський "АвтоВАЗ" зупиняє роботу через дефіцит запчастин, працівників відправлять у відпустку

ваз

Російський "АвтоВАЗ" вимушено відправить працівників свого заводу у Тольятті у відпустку раніше плану через брак комплектуючих для виробництва автомобілів Lada.

Як повідомили у російському концерні, працівників заводу відправлять у відпустку з кінця травня, а не з кінця липня, передає Інтерфакс.

На підприємстві пояснюють це тим, що виробництво повнокомплектних автомобілів Lada з середини травня стане неможливим через перебої з постачанням компонентів.

"Навесні 2023 року низка постачальників комплектуючих повідомила АТ "АвтоВАЗ" про припинення постачання і порушила домовленості щодо збереження постачання у 2023 році. Внаслідок цього безупинне виробництво повнокомплектних автомобілів буде неможливе вже з другої половини травня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

За час вимушеної відпустки керівництво компанії сподівається знайти альтернативних постачальників деталей та вузлів, а також накопичити запас комплектуючих для відновлення виробництва в останній декаді червня.

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Як повідомлялося, за підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком. За даними Росстату, обсяг виробництва легкових авто у РФ минулого року також став найнижчим за історію спостережень. Для порівняння, менше 450 тис. легкових автомобілів вироблялося у СРСР на початку 1970-х років.

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих. Наприклад, з кінця минулого року модельний ряд автомобілів найбільшого російського виробника – "АвтоВАЗу" – був доступний лише у кількох кольорах через дефіцит імпортної фарби.

При цьому президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов нарікав, що продажі автомобілів у Росії з середини лютого почали падати, водночас частка китайських авто на російському ринку зростає.

Автор: 

авто (4097) росія (14103) АвтоВАЗ (83)


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Топ коментарі
+16
А что случилось ?
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30.03.2023 18:44
+15
А чем же перед кацапскими вдовами рассчитываться? Пельменями и рыбой?
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30.03.2023 18:52
+13
Саме цікаве, шо знаходиться він в Тольяті. Тобто повинен був називатися АвтоТАЗ. Шо відповідало би самій суті того відра на колесах. Але чогось назвали по іншому .
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30.03.2023 19:35
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А что случилось ?
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30.03.2023 18:44 Відповісти
импортозамещение!
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30.03.2023 18:47 Відповісти
Китайцы всё исправят.
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30.03.2023 19:20 Відповісти
А є ще й іранські автомобілі...
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30.03.2023 20:49 Відповісти
мені більш цікаво коли наш автозаз запрацює і почне випускати нормальні машини для людей а не збирати китайське та москальське барахло
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30.03.2023 18:44 Відповісти
Воопше не цікаво.
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30.03.2023 18:46 Відповісти
Нормальні це які? Таврію? Нехай краще вже китайські збирае.
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30.03.2023 19:25 Відповісти
Таврия для 80-х годов была афигенная машина!

Если ты не вкурсе, она была готова в серию раньше чем ВАЗ-2108! Но в 2108 вбухали стоко бабла, что выпустить машину лучше и дешевле (Таврию) оказалось бы полным позором - и ее стопанули лет на 10
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31.03.2023 01:26 Відповісти
Для 80-тых и только на територии Совка.
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31.03.2023 17:48 Відповісти
Кацапи , шо їбалом ?
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30.03.2023 18:45 Відповісти
***** , зато фабрики по производству пельменей еще есть .
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30.03.2023 18:51 Відповісти
А чем же перед кацапскими вдовами рассчитываться? Пельменями и рыбой?
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30.03.2023 18:52 Відповісти
Ще є шуби з собаки.
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30.03.2023 18:54 Відповісти
Ну почему же? Есть джели и чери. И ещё хуавеи разные...)
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30.03.2023 19:23 Відповісти
собак шкода,хоч вони мацкальські,портрети ***** їм,і прапор всраку
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30.03.2023 19:27 Відповісти
Ну круто! Будуть, замість "жигулів" видавати Бугатті...
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30.03.2023 18:52 Відповісти
Буга-Га-Гати!😁👏👏👏
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30.03.2023 22:04 Відповісти
АвтоВАЗ - автомобильный волжский автомобильный завод . И все идиоты , как попугаи , повторяют эту чушь , как впроче и АвтоЗАЗ и им подобные .
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30.03.2023 18:52 Відповісти
Респект і уважуха)))))))))) Та ж сама фігня, зі словами.
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30.03.2023 19:10 Відповісти
Може то автоматичний волзький автомобільний завод, чи аутодаффний вользький автомобільний завод

Нє всьо так адназначно)))
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30.03.2023 19:12 Відповісти
Аутисьтьский. Бо ТАКЕ можуть нормально сприймати тільки люди, хворі на аутизм! І це не образа, це - констатація.
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30.03.2023 19:28 Відповісти
"Автомобильный волжский аналоговнетный завод" - АвтоВАЗ.
Що не так?
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30.03.2023 19:54 Відповісти
Можливо .
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30.03.2023 20:50 Відповісти
Саме цікаве, шо знаходиться він в Тольяті. Тобто повинен був називатися АвтоТАЗ. Шо відповідало би самій суті того відра на колесах. Але чогось назвали по іншому .
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30.03.2023 19:35 Відповісти
А вдруг это "Автоматизированный волжский автомобильный завод"? Не задумывался?
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31.03.2023 01:28 Відповісти
Але значно зросло виробництво морожених пельмяшєк в пакетах.
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30.03.2023 18:53 Відповісти
І що, більше білих "жигулєй" не буде?
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30.03.2023 19:01 Відповісти
Ні, будуть білі " чері-амулети". За ціною... мерседеса!)
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30.03.2023 19:31 Відповісти
Будет как с шубами для жен чмобиков. Короткая фотосессия возле белой лады и домой. А начнут ныть, запишут в инагенты
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31.03.2023 13:27 Відповісти
З одного боку це дуже приємна новина, але з іншого - цей брухт на колесах вже випускався без подушок та інших систем безпеки, відтак, зменьшення цього лайна на дорогах призведе до меншої кількості загиблих в аваріях "вєчьнапьяних".
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30.03.2023 19:08 Відповісти
Є пропозиція: замість "відпускних" (на які нема грошей) вручать контракти І відразу - на фронт Вони ж готові "специ" Хто - водієм на БТР чи "Град" хто - ремонтником
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30.03.2023 19:09 Відповісти
цар же сказав що якщо на росії нема доріг то навіщо машини,

виконують волю царя
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30.03.2023 19:16 Відповісти
Не, ну не зря же Си к ***** ездил. Вот, помог китайскому автопрому и убрал конкурента. На страну работает.
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30.03.2023 19:27 Відповісти
А гробы на колёсах выпускать?
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30.03.2023 19:33 Відповісти
кожному чмобіку по чорнопакетному гробіку
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31.03.2023 09:01 Відповісти
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30.03.2023 19:41 Відповісти
самкам ********* в пакетах будут выдавать белые роликовые коньки, а кому повезет - белые китайские самокаты
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30.03.2023 19:57 Відповісти
у яку відпустку зібралися) ,он ***** весняну мобілізацію оголосив якраз може заткнути дірку працівниками автотаза..
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30.03.2023 21:56 Відповісти
АтСанкційРассєіТолькаЛуччшє🤣🤣🤣
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30.03.2023 23:40 Відповісти
Пельменные хоть у этих выбл.дков еще работают?
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30.03.2023 23:43 Відповісти
я говорил - там место прОклятое, а - "руки из жопы, руки из жопы"
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31.03.2023 01:16 Відповісти
хай пельмені ліплять, або цибулю вирощують
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31.03.2023 01:32 Відповісти
Який брак запчастин?
Бери гівно і палки і вперед...
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31.03.2023 01:53 Відповісти
Это уже победа или еще нет?
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31.03.2023 03:58 Відповісти
Щось довго протрималися...
Камаз ще влітку конвеєр зупинив
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31.03.2023 08:09 Відповісти
Дешеве карєрне лайно радянського дизайну продовжують випускати )
Співпраця з Мерседес накрилася мідним тазом
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31.03.2023 13:46 Відповісти
накрилась лада для мамашек і папашек!
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31.03.2023 08:59 Відповісти
Коли бачу в Харкові чи по дорогам людей на кацапських ладах виникає бажання пальцем у скроні покрутити. Ще куди не йшло радянські копійки, щістки і ніви, бо то скоріш за все пенсіонери у яких немає грошей на іномарки але люди у яких є грощі на іномару, а вони купують лади - це діагноз.
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31.03.2023 13:26 Відповісти
В 2023г. автоваз на новых машинах стал устанавливать запчасти от ваз 2108-099 ( вакумный усилитель тормозов, "колдун" ,генератор, "крабы" "сабли" итд) скоро до карбюратора дойтут)))
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31.03.2023 13:48 Відповісти
АвтоТАЗ - фсё?
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31.03.2023 16:08 Відповісти

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