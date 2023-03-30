Російський "АвтоВАЗ" зупиняє роботу через дефіцит запчастин, працівників відправлять у відпустку

Російський "АвтоВАЗ" вимушено відправить працівників свого заводу у Тольятті у відпустку раніше плану через брак комплектуючих для виробництва автомобілів Lada.

Як повідомили у російському концерні, працівників заводу відправлять у відпустку з кінця травня, а не з кінця липня, передає Інтерфакс.

На підприємстві пояснюють це тим, що виробництво повнокомплектних автомобілів Lada з середини травня стане неможливим через перебої з постачанням компонентів.

"Навесні 2023 року низка постачальників комплектуючих повідомила АТ "АвтоВАЗ" про припинення постачання і порушила домовленості щодо збереження постачання у 2023 році. Внаслідок цього безупинне виробництво повнокомплектних автомобілів буде неможливе вже з другої половини травня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

За час вимушеної відпустки керівництво компанії сподівається знайти альтернативних постачальників деталей та вузлів, а також накопичити запас комплектуючих для відновлення виробництва в останній декаді червня.

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Як повідомлялося, за підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком. За даними Росстату, обсяг виробництва легкових авто у РФ минулого року також став найнижчим за історію спостережень. Для порівняння, менше 450 тис. легкових автомобілів вироблялося у СРСР на початку 1970-х років.

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих. Наприклад, з кінця минулого року модельний ряд автомобілів найбільшого російського виробника – "АвтоВАЗу" – був доступний лише у кількох кольорах через дефіцит імпортної фарби.

При цьому президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов нарікав, що продажі автомобілів у Росії з середини лютого почали падати, водночас частка китайських авто на російському ринку зростає.