Мінгромад розпочало відбір проєктів термомодернізації громадських будівель

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочинає відбір проєктів термомодернізації громадських будівель.

Відбір триває в межах фінансової угоди (програма "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ідеться про комплексне енергоефективне відновлення майже тисячі громадських будівель по всій країні.

Подібні проєкти реалізовуватимуться у дитячих садках, школах, закладах охорони здоров’я, а також об’єктах соціальної, адміністративної та культурної сфери. Йдеться про утеплення фасадів, дахів, підвальних перекриттів, встановлення енергоефективних вікон та вхідних дверей, лічильників та систем контролю енергоспоживання, модернізацію систем опалення, вентиляції та освітлення тощо.

Програма орієнтована в першу чергу на малі та середні громади, які до цього не мали практики реалізації масштабних міжнародних проєктів із термомодернізації.

За рішенням Європейського інвестиційного банку, у Програмі також зможуть взяти участь проєкти з ремонту громадських будівель, пошкоджених внаслідок військових дій, та проєкти з адаптації будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Кінцеві бенефіціари Програми – органи місцевого самоврядування.

Відбір триватиме з 3 квітня по 3 червня 2023 року включно.