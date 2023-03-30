Кабмін призначив нового першого заступника голові Фонду держмайна

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 30 березня, призначив Дениса Шугалія першим заступником голови Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресслужба уряду у Telegram.

До цього призначення Шугалій обіймав посада заступника голови ФЛМУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Раніше він обіймав посаду заступника голови з питань цифрового розвитку у Київській ОДА та працював директором охоронного агентства Morrigan.

Як повідомлялося, Кабмін 24 березня звільнив з посади першого заступника голови Фонду Дмитра Кліменкова, він відповідав за відновлення роботи найбільших державних підприємств та впровадження сучасних корпоративних стандартів управління.

До цього призначення Кліменков 9 років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.

Минулого тижня НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. За даними слідства, впродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".